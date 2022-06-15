Binotto: "Takımlar, yeni yarış direktörlerinin gelişmesine yardımcı olmalı"

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Abu Dabi'deki tartışmalı 2021 sezon finalinden sonra FIA, F1 yarışlarının yönetiminde değişikliğe gitti. Yarış direktörü Michael Mas'nin görevden alınmasıyla birlikte yerine dönüşümlü olarak görev alacak Niels Wittich ve Eduardo Freitas getirildi ve onlara destek olması için VAR benzeri bir sanal yarış kontrol merkezi kuruldu.

Fakat sezonun üçte birini geride bırakırken, takımlar ve sürücüler tutarsızlıklar olduğunu söyleyerek yarış kontrolü eleştiriyorlar.

Max Verstappen'in Monako'da pit çizgisinin üzerinden geçtiği için ceza almamasının ardından, Formula 1'in pit giriş ve çıkış çizgileri üzerideki kuralları uygulama şekli son tartışma konusu oldu.

Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas "bir yarış direktörünün ikiden daha iyi olacağını" söylerken, Haas pilotu Kevin Magnussen de "kuralların ne olduğunu anlamanın artık daha zor" olduğunu belirtti.

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda ise şunları söyledi: "FIA'ya güvenmiyorum. Her zaman oldukça tutarsızlar. Şimdiden dört kınama aldım ve Monako'dakinin sebebini hâlâ bilmiyorum."

Ferrari takım patronu Binotto, bu tutarsızlığın takımları da rahatsız ettiğini ancak yapıcı geri bildirimler yaparak yarış kontrole yardımcı olunması gerektiğini söyledi.

Binotto, "Sezonun başına bakınca, Ferrari olarak bu durumdan kesinlikle memnun değiliz. Bence çoğu zaman alınan kararlar nedeniyle dezavantajlı durumdaydık ama olan bu."

"Zorluğu anlıyoruz. Bence onların gelişmesi için, bizim de yardımcı olmamız gerekiyor. Anladıklarına emin olmak ve olabildiğince hızlı gelişmeleri için takımlar ve yarış direktörleri olarak aramızda bir işbirliği kurmalıyız."

"Bu sezon, alınan kararlarda bazen tutarsızlıklar olduğuna şüphe yok. Bunu inkar edemeyiz. Aynı şekilde kolay bir iş olmadığını da inkar edemeyiz. Biraz zaman alacaktır. Sadece olabildiğince hızlandırmalıyız." dedi.

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Photo by: Ferrari

Takım patronları ve yarış kontrol arasındaki gereksiz radyo iletişiminin yasaklanması ve buna yayın yasağı getirilmesi, 2021 sezonunu kötü etkileyen kamuoyu eleştirilerinden kaçınılmasını sağladı.

Fakat Mercedes takım patronu Toto Wolff, yarış direktörlerinin hâlâ "ateş hattında" olduklarını ve takımların, yapılan yanlışlara karşı biraz anlayışlı olmaları gerektiğini söyledi.

Wolff, "Mattia'nin söylediği gibi bu zor bir iş çünkü aynı zamanda tüm ilgi onlarda. Monako'daki hava koşullarında bir karar vermek zorunda olmak çok zor bir şeydi."

"Bence yarışlar geçtikçe tecrübe kazanacaklar ve Formula 1'in getirdiği baskı ile baş edebilecekler. Fakat onlar, tıpkı takımlar gibi Formula 1'in bir parçası."

"Takımlar da hata yapabiliyorlar ve bizim gibi onlar da ateş hattında. Yani bu durum herkes için aynı." dedi.

Haas takım patronu Gunther Steiner, Abu Dhabi'de yaşananların yarış kontrol üzerindeki ilgiyi artırmaya devam edeceğini düşünüyor ancak Wittch ve Freitas'ın şimdiye kadar "iyi bir iş" yaptıklarına inanıyor.

Steiner, "Abu Dabi yarışından sonra yarış direktörü eskiye kıyasla daha çok dikkat çekiyor."

"Bu yüzden herkes onlara odaklanıyor, her ufak hatada öncesine kıyasla daha fazla yargılanıyorlar ve bu kolay bir şey değil."

"Onlara sadece biraz zaman tanımalıyız ve bence başarılı olacaklar. Daha önce Formula 1'de yarış direktörlüğü yapmadıklarını düşünürsek iyi bir iş yapıyorlar." dedi.