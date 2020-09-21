Binotto: "Takım patronu olarak yaptığım en büyük hata, bu aracın dizaynı oldu"

Mattia Binotto, gece yatağındayken uykusu kaçan bir adam değil, her ne kadar takım patronu olarak görev aldığı Ferrari bir kabus gibi olsa da. Reggio Emilialı mühendis, Monza öncesinde Corriere della Sera'dan Daniele Sparisci ve Giorgio Terruzzi'ye konuşmuştu.

Şahlanan At'ın bir numaralı ismiyle yapılan bu uzun sohbette, hayal kırıklığına uğramış Ferrari taraftarlarının aklındaki soruların bir cevabı verilmiş olabilir. İşte o sorular, ve o soruların yanıtları...

Motorda daha az beygir gücüne sahipsiniz. Bu Ferrari'nin dizaynındaki hatalar neler?

"Bu aracı tasarlarken daha çok aerodinamik yüke odaklandık, çünkü çok üstün bir motora güveniyorduk. Ancak verilen teknik direktifler sonrasında kendimizi yüksek sürüklenmeye ve birkaç beygir gücüne sahip olan bir araçla bulduk. Bu ikisinin birleşimiyle de şu anki problem ortaya çıktı."

Bir senede tam bir saniye kaybetmek nasıl mümkün olabilir?

"Bu bir ceza değil çünkü bu sadece bizi etkilemedi: tüm üreticiler performans kaybetti, bazıları daha fazla ve bazıları da biraz daha az. 2019'da aracımızın limitlerini motorumuz ile yakaladık."

Peki neden şasiyi geliştirmek için çalışmadınız?

"Çalıştık, ancak hâlâ performans avantajına sahip olduğumuzu düşünüyorduk, ki bu da yok oldu. Ve bunun farkına vardığımızda da her şey için çok geçti."

Güç ünitesinde belirli sistemleri kullanamayacağınızı ne zaman öğrendiniz?

"2019'un sonu ve 2020'nin başında, ve düzeltebileceğimiz anda da COVID-19 krizi yaşandı ve bu sebeple dondurma kuralları ele alındı ve kendimizi şu anki durumun içerisinde bulduk."

Takımınıza güveniyor musunuz yoksa desteğe ihtiyacınız var mı?

"Evet güveniyorum, ama F1'de hiçbir zaman memnun değilsinizdir. Her zaman yeni unsurlar katma isteğiniz vardır."

Bu aracı dizayn eden insanların gelecekte yarış kazanabilecek bir araç yapabileceklerinden emin misiniz?

"Evet eminim, çünkü son beş senede Mercedes'e en çok yaklaşan, Dünya Şampiyonluğu için mücadele eden araçları onlar yaptılar."

2021 daha çok 2020 gibi mi, yoksa Dünya Şampiyonluğu mücadelesi verdiğiniz 2018 gibi mi olacak?

"Bir sonraki senenin araçları, kurallar gereği bu araçların bir evrimi gibi olacaklar. Ancak elimizde fırsatlar var: motorumuz tamamıyla yeni olacak, çok uzun aylardır fabrikada bu motoru çalıştırmaktayız, bu motora güveniyoruz. Bu günlerde önemli aerodinamik değişiklikleri Motor Sporları Konseyi'nde yapabiliyorsunuz, özellikle arka taraftaki modifikasyonları kendiniz yapabiliyorsunuz. Daha çok deneme yapmak da mümkün."

İşinizin tehlikede olduğunu hissettiniz mi?

"Dürüst olmam gerekirse hiçbir zaman hissetmedim, çünkü biliyorum ki menajerlerimin desteğine sahibim. Ancak kendimi sorguladığım oldu, kendimin takım patronu rolüne uygun olup olmadığını düşündüm."

Bu sorgulamada ne tür cevaplar edindiniz?

"Belirli alanlarda daha iyi olabilirdim, örnek vermek gerekirse teknik taraftaki yeniden yapılanma daha erken yapılabilirdi. Ancak F1'de geçirdiğim 25 senenin ve bu şirket hakkındaki bilgimin, bu işi iyi yapmamdaki en önemli unsurlar olduğuna inanıyorum."

Concorde Anlaşması'nda yapılan görüşmeler, sizin takım yönetimi kısmında dikkatinizi dağıtmadı mı?

"Bir takım patronu olarak ilk rolüm teknik tarafla ilgili değil. Charles'ın kontrat yenilemesi üzerinde çalıştık, Sainz'ın takıma transferi üzerinde çalıştık ve başka pek çok konuyla ilgilendik. Teknik tarafta daha az iş yapmamız biraz daha hazırlıksız olmamızdan dolayı olmuş olabilir, ancak unutmayalım ki bir buçuk sene önce habersiz bir şekilde takım patronu oldum. Kazanma formülünde tüm çarkların doğru şekilde dönmesi gerekiyor ve bunun için de zamana ihtiyacımız var. 1995 ve 2000'deki Ferrari'yi düşündüğümde pek çok şey değişti. Bu yenilenme de sonuncusu olmayacak."

Toto Wolff neden size kızgın ve neden her zaman Ferrari hakkında konuşuyor?

"Çünkü farklı liderlik stillerine sahibiz, ben hiçbir zaman diğerleri hakkında konuşmam. Diğer konuda ise, çünkü burası Ferrari, herkes bir şey söylemek istiyor. Bu, onun için de özel bir şey. Aynı zamanda ben, ona her zaman evet demeyen birkaç kişiden biriyim."

Kazanacak bir aracınız olmadığı takdirde Leclerc'in takımdan gitmesinden korkmuyor musunuz?

"Charles bizimle büyüdü, Ferrari'nin değerlerini biliyor ve bizimle çok yakın. O, özel bir ailenin parçası ve bunun farkında. Bu sene bizim için önemli, bence bir gün o "Bu zorluklar benim işime yaradı." diyebilecek. O, bir yeteneğe sahip ve bu zorlu zamanlarda bir lider olarak da kendini geliştiriyor. Ona çoğu zaman 96'da takıma gelen ve 2000'de şampiyon olan Schumacher'i anlatıyorum. O, bu yolu tekrardan yaratabilir."

Racing Point davası hakkında ne yapmayı planlıyorsunuz?

"FIA'dan netlik ve açıklama istiyoruz. Eğer bunu alırsak, temyiz davasında geri çekilmeye hazır olurduk. İlerlediğimiz durumda bu sezondan ziyade 2021'i korumak bizim için daha önemli. Bu sebeple de belirli açıklamalara ihtiyacımız var."

Marchionne'nin size öğrettiği en önemli şey neydi?

"Risk almak ve imkansızı hedeflemek."

"Ferrari'deki kariyerinizde unutamadığınız anı?

"Charles'ın Monza'da aldığı galibiyet."

Ve takım patronu olarak yaptığınız en büyük hata?

"Bu aracın dizaynı."