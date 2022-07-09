Binotto, takım çalışanlarının Silverstone'daki podyum törenine katılmadığını reddetti

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Carlos Sainz, geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen Britanya Grand Prix'sinde, son bölümde piste giren güvenlik aracının ardından takım arkadaşı Charles Leclerc'i geçmiş ve F1'deki ilk zaferini elde etmişti. Ferrari, Sainz'ı yeni yumuşak lastiklere geçirmek için pite alma kararı alırken, sert lastiğe sahip olan Leclerc'i pist üstünde tutmayı tercih etti.

Leclerc, son bölümde üç sıra birden kaybedip, dördüncü olmasının ardından hayal kırıklığı yaşadı ve padokta Mattia Binotto ile konuşurken görüldü.

Eski bir Ferrari basın görevlisi tarafından yazılan İtalyanca bir haberde, bazı takım çalışanlarının Leclerc'in geriye düşmesinin ardından hayal kırıklığı yaşadığını, bundan ötürü de Silverstone'daki podyum törenine veya takım fotoğrafı çekimine katılmadığına yer verildi.

Cumartesi günü Avusturya'da Motorsport.com'un sorusu üzerine konuşan Binotto, bu iddiaların doğru olmadığını ve bunun için takımla görüştüğünü dile getirdi.

Binotto, "Bu, doğru bir iddia edildi."

“Bunu duyduğumda veya okuduğumda şaşırdım. Yaptığım ilk şey hemen kontrol etmekti çünkü asla neler olacağını bilemezsiniz, belki gözden kaçırdığım bir şey olabilirdi. Fakat kontrol ettim ve durum hiç de öyle değildi."

"Bu iddialara şaşırdım ve bir kez daha hayal kırıklığına uğradım. Bazen yazılan şeylerle doğrular anlatılmıyor."

"Evet, takım o noktada tam anlamıyla mutlu değildi çünkü güvenlik aracından sonra iyi bir fırsatı kaçırmıştık. Ancak Silverstone'da ilk yarışını kazanan Carlos için de çok mutluyduk çünkü pole pozisyonundan başlayıp harika bir hafta sonu geçirmişti."

"Bütün ekibimiz orada Carlos'a destek veriyordu. Yani ortada herhangi bir sorun yok." dedi.

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Televizyon kameraları, Binotto'nun Silverstone'daki yarıştan hemen sonra Leclerc ile konuşurken, parmağını salladığı anı görüntüledi.

Sonrasında ikilinin arasında sorunlar olduğu yönünde pek çok iddia ortaya atıldı. Fakat ikili, geride kalan bir haftalık süreçte birden fazla kez görüştüler ve aralarında problem varmış gibi görünmüyor.

Binotto, Leclerc'le yediği yemek hakkında şöyle dedi: "Yemek yedik, birlikte gazetelerde yazılanlara gülüyorduk çünkü tüm bunların tamamen yanlış olduğunu biliyorduk. Gelecek yarışlarda nasıl güçlü olabileceğimiz dair bir şeyler konuşmak ve görüşmek güzeldi."

Leclerc'le yarış sonunda konuştuğu ana da değinen Binotto, "O, röportaja doğru giderken, ben podyuma gidiyordum. O kadar hayal kırıklığına uğramış görünüyordu ki, ona böyle yapmayıp, gülümsemesi gerektiğini söyledim çünkü o harika bir sürücü ve şampiyon."

"Silverstone, bir kez daha ne kadar güçlü olduğunu kanıtladı. Sadece güvenlik aracı sonrası pozisyonunu olabildiğince korumasıyla değil, aynı zamanda bir yarış mesafesini hasarlı bir araçla mükemmel şekilde tamamlamasıyla bunu yaptı."

"Gülümsemeli çünkü evet şanssızdı, fakat harika olduğunu gösterebileceği ve kazanabileceği yarışlar olacak." dedi.