Binotto: "Strateji zayıf olduğumuz bir alan değil"

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Formula 1'in yeni çağına F1-75 gibi rekabetçi bir araçla giriş yapan ve ilk 3 yarışta 2 galibiyet elde eden Ferrari, sonrasında ciddi bir düşüş yaşadı ve yalnızca 2 yarış kazanabildiği gibi birçok potansiyel galibiyeti de dayanıklılık ve strateji sorunları nedeniyle kaybetti.

Strateji hataları özellikle yaz arasından önceki son yarış olan Macaristan GP'sinde kendisini iyice gösterdi. Red Bull'a cevap vermek için ani kararlar alan ve hem doğru çerçeveyi, hem doğru lastik seçimini tutturamayan takım, duble yapmayı bekledikleri hafta sonundan podyumsuz ayrıldı.

Bununla birlikte sadece birkaç örnek üstünden yargıya varılmasını yanlış bulan Binotto'ya göre bu durum herhangi bir kusur teşkil etmiyor.

Motorsport.com'a konuşan Binotto, "İlk olarak, her zaman daha iyi olabileceğiniz alanlar mevcut. Hiç birimiz mükemmel değiliz ve asla olmayacağız."

"Her zaman ileriye doğru adımlar atmamız gerektiğine hiç şüphem yok, aerodinamik, şasi, güç ünitesi ve strateji başta olmak üzere tüm alanlarda daha iyi olmamız gerekiyor. Bununla birlikte harika bir strateji ekibine sahip olduğumuzu düşünüyorum ve bunu zayıflıklarımızdan biri olarak görmüyorum."

"Monako, Silverstone veya Paul Ricard gibi yarışlarda strateji hataları yaptığımız söyleniyor, ancak doğru kararlar verdiğimizi gördüğüm için buna katılmıyorum."

"Yanlış kararlar vermekten ziyade talihsizlikler yaşadık. Strateji ekibimizin çalışmalarına bakarsak, bazen rakiplere göre çok daha harika stratejiler yaptılar."

"Örneğin, Avusturya'da rakiplerimizin aksine doğru stratejiye sahiptik, tıpkı Charles'ın hatasından önce Fransa'da muhtemelen en iyi stratejiye sahip olduğumuz gibi."

"Genel olarak iyi bir ekibe sahibiz, dolayısıyla strateji zayıf olduğumuz bir alan değil."

Laurent Mekies, Sporting Director, Ferrari, and Mattia Binotto, Team Principal Ferrari, on the Ferrari pit wall Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari'nin en çok eleştirildiği yarışlardan biri Silverstone. Son 15 tura girilirken Charles Leclerc rahat bir şekilde liderdi, ancak Alpine pilotu Esteban Ocon'un arıza yaşaması nedeniyle piste güvenlik aracı girdi. Leclerc takım tarafından pite çağırılmadı, ancak hemen arkasındaki Sainz, Hamilton ve Perez pit yaptılar ve güvenlik aracı periyodunun ardından Leclerc'i pistte avladılar.

Bu kararın 2021 Abu Dhabi GP'sindeki Hamilton'ı pite almama kararına benzetilmesi üzerine Binotto, "O gün Mercedes'in doğru karar verdiğini düşünüyorum. Evet, günün sonunda Red Bull haklı çıktı, fakat ya tam tersi olsaydı ve Hamilton pite girip Verstappen dışarıda kalsaydı? O zaman şampiyonanın kaderi ne yönde belirlenirdi? Asla bilemeyiz."

"Soru şu: Eğer Silverstone'daki güvenlik aracı periyodu esnasında Charles pite girseydi, Lewis ise daha taze lastiklerle pistte kalsaydı, o zaman yarış nasıl biterdi? Bilmiyorum. Herkes bir fikre sahip, ancak gerçek şu ki, doğru cevabı asla öğrenemeyeceğiz." dedi.