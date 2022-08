Binotto: "Strateji zayıf olduğumuz bir alan değil"

Formula 1'in yeni çağına F1-75 gibi rekabetçi bir araçla giriş yapan ve ilk 3 yarışta 2 galibiyet elde eden Ferrari, sonrasında ciddi bir düşüş yaşadı ve yalnızca 2 yarış kazanabildiği gibi birçok potansiyel galibiyeti de dayanıklılık ve strateji sorunları nedeniyle kaybetti.

Strateji hataları özellikle yaz arasından önceki son yarış olan Macaristan GP'sinde kendisini iyice gösterdi. Red Bull'a cevap vermek için ani kararlar alan ve hem doğru çerçeveyi, hem doğru lastik seçimini tutturamayan takım, duble yapmayı bekledikleri hafta sonundan podyumsuz ayrıldı.

Bununla birlikte sadece birkaç örnek üstünden yargıya varılmasını yanlış bulan Binotto'ya göre bu durum herhangi bir kusur teşkil etmiyor.

Motorsport.com'a konuşan Binotto, "İlk olarak, her zaman daha iyi olabileceğiniz alanlar mevcut. Hiç birimiz mükemmel değiliz ve asla olmayacağız."

"Her zaman ileriye doğru adımlar atmamız gerektiğine hiç şüphem yok, aerodinamik, şasi, güç ünitesi ve strateji başta olmak üzere tüm alanlarda daha iyi olmamız gerekiyor. Bununla birlikte harika bir strateji ekibine sahip olduğumuzu düşünüyorum ve bunu zayıflıklarımızdan biri olarak görmüyorum."

"Monako, Silverstone veya Paul Ricard gibi yarışlarda strateji hataları yaptığımız söyleniyor, ancak doğru kararlar verdiğimizi gördüğüm için buna katılmıyorum."

"Yanlış kararlar vermekten ziyade talihsizlikler yaşadık. Strateji ekibimizin çalışmalarına bakarsak, bazen rakiplere göre çok daha harika stratejiler yaptılar."

"Örneğin, Avusturya'da rakiplerimizin aksine doğru stratejiye sahiptik, tıpkı Charles'ın hatasından önce Fransa'da muhtemelen en iyi stratejiye sahip olduğumuz gibi."

"Genel olarak iyi bir ekibe sahibiz, dolayısıyla strateji zayıf olduğumuz bir alan değil."

Laurent Mekies, Sporting Director, Ferrari, and Mattia Binotto, Team Principal Ferrari, on the Ferrari pit wall

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images