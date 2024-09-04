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Formula 1 İtalya GP

Binotto: "Spekülasyonlara son vermeliyiz"

Mattia Binotto, 2026'da Audi'ye dönüşecek olan Sauber'in ikinci koltuğu için Theo Pourchaire ve Gabriel Bortoleto’yu değerlendirdiklerini açıkladı.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Mattia Binotto, CEO and CTO, Stake F1 Team KICK Sauber, Zhou Guanyu, Stake F1 Team KICK Sauber C44, in the garage

Mattia Binotto, CEO and CTO, Stake F1 Team KICK Sauber, Zhou Guanyu, Stake F1 Team KICK Sauber C44, in the garage

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

2026 yılında Audi’ye dönüşecek olan Stake/Sauber Formula 1 takımında Nico Hulkenberg'in takım arkadaşı hâlâ belirlenmedi.

Formula 1'de yeni bir dönemin başlayacağı 2026 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Mattia Binotto, Audi’nin ikinci koltuğu için iki genç yetenek Theo Pourchaire ve Gabriel Bortoleto’nun ciddi adaylar arasında olduğunu söyledi.

Stake F1 sürücüleri Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu da koltuk için mücadelenin içinde olsa da, Audi yönetimi genç yeteneklere yönelmeyi de değerlendiriyor.

Konu ile ilgili Binotto şunları söyledi: "Theo şu anda bizim yedek sürücümüz ve takımın bir parçası. Kesinlikle değerlendirdiğimiz isimlerden biri."

"Aynı şekilde Gabriel Bortoleto da F2'de harika işler çıkardı ve büyük bir yetenek olduğunu gösterdi. Onun performansını yakından izliyoruz. Ancak bu iki isim, odaklandığımız tek seçenek değil."

"Birçok ismi listemizde tutuyoruz; büyük potansiyeller, deneyimler var."

Audi'nin uzun vadeli hedeflerine uygun bir sürücü seçimi yapmaları gerektiğini belirten Binotto, takımın deneyim ve gençlik arasında bir denge kurması gerektiğine de dikkat çekti: "Kısa vadede deneyime mi yönelmeliyiz yoksa uzun vadeli bir projeye mi odaklanmalıyız? Bu, takımın geleceği için dikkatle değerlendirilmesi gereken bir karar. Henüz kesin bir yanıtımız yok. Deneyim mi daha önemli olacak yoksa genç yeteneklerle mi yola devam edeceğiz, buna karar vermemiz gerekiyor."

Audi’nin ikinci pilotu konusunda kararın hızlı bir şekilde alınması gerektiğini de vurgulayan Binotto, spekülasyonların sona erdirilmesinin takımın çıkarına olduğunu belirtti: "En kısa zamanda bir karar vermeliyiz çünkü hem gelecek sezon hem de uzun vadede takımın yapılanması için bu gerekli. Aynı zamanda bu konuda çıkan spekülasyonları durdurmak da bizim için önemli. Ancak şu anda hala en iyi kararı vermek için değerlendirme aşamasındayız."

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