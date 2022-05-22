Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / McLaren: "Norris, tüm hafta sonu bademcik iltihabıyla uğraştı" Sonraki / Hamilton: "Red Bull pilotlarıyla mücadele edebilirdim"
Formula 1 / İspanya GP Haberler

Binotto: "Sorunun sebebini henüz bilmiyoruz"

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Charles Leclerc'in yaşadığı sorunun sebebini henüz bilmediklerini dile getirdi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Binotto: "Sorunun sebebini henüz bilmiyoruz"
Haberi dinle

Charles Leclerc, İspanya Grand Prix'sini lider götürürken güç ünitesi problemi yaşamış ve güç kaybederek yarışı bırakmıştı.

Monakolu sürücü, büyük hayal kırıklığı yaşadı çünkü hem muhtemel bir galibiyeti kaçırdı hem de şampiyona liderliğini Max Verstappen'e kaybetti.

Yine de Leclerc, araçtan iner inmez tüm mekanikerlerine sarılıp onları teselli etti.

Yarışın ardından konuşan takım patronu Mattia Binotto, şöyle dedi: "Olanlar için hepimiz çok üzgünüz, Charles çok üzüldü ama pite döndüğünde yaptığı ilk şey tüm mekaniklerle el sıkışmak oldu. Saygıyı hak ediyor."

"Mühendislerimiz, motorda tam olarak ne olduğunu görmek amacıyla yarışın güç ünitesini çıkaracak ve araştıracak."

"O zamana kadar bu güç ünitesini tekrar kullanıp kullanamayacağımızı söylemek imkansız. Bazı parçaların hasar almamış olması mümkün fakat bunu sadece değerlendirmek yaptıktan sonra göreceğiz."

Binotto, olumlu taraflara bakmanın önemine dikkat çekti.

"Elbette bugün işler yolunda gitmedi ama Charles haklı: Olumlu yönlere bakmamız gerekiyor."

"Bu sezon diğer takımlar da sorun yaşadı ve şimdi biz de bu sorunlardan biriyle karşılaştık. Bence bu da oyunun bir parçası."

"Artık güç ünitesinin arızalanma sebebini en kısa sürede anlamaya ve sorunu çözmeye çalışacağız."

"Fakat kimseyi suçlamıyoruz ve bunun ciddi bir sorun olduğunu düşünmüyorum."

"Sezon çok uzun ve diğerleri de teknik sorunlarla yarış dışı kalabilir. Bu kez sıra bizdeydi."

paylaşım
yorumlar
McLaren: "Norris, tüm hafta sonu bademcik iltihabıyla uğraştı"
Önceki haber

McLaren: "Norris, tüm hafta sonu bademcik iltihabıyla uğraştı"
Sonraki haber

Hamilton: "Red Bull pilotlarıyla mücadele edebilirdim"

Hamilton: "Red Bull pilotlarıyla mücadele edebilirdim"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Leclerc, İspanya'da hasar gören MGU-H ve turbo ünitesini tekrar kullanamayacak! İspanya GP
Formula 1

Leclerc, İspanya'da hasar gören MGU-H ve turbo ünitesini tekrar kullanamayacak!

Vettel, Barselona'da hırsızlığa uğradı İspanya GP
Formula 1

Vettel, Barselona'da hırsızlığa uğradı

Alonso: "Sakinim çünkü takım A522'yi geliştirmek için güncellemeler hazırlıyor" İspanya GP
Formula 1

Alonso: "Sakinim çünkü takım A522'yi geliştirmek için güncellemeler hazırlıyor"

Son Haberler

Binotto, Mercedes'in Monaco'da galibiyet mücadelesi vermesini bekliyor
Formula 1 Formula 1

Binotto, Mercedes'in Monaco'da galibiyet mücadelesi vermesini bekliyor

Kravitz: "Perez, Red Bull'un iki numaralı sürücüsü olduğunu bilmeyen dünyadaki son kişi"
Formula 1 Formula 1

Kravitz: "Perez, Red Bull'un iki numaralı sürücüsü olduğunu bilmeyen dünyadaki son kişi"

Wolff, dayanıklılık sorunları konusunda endişeli
Formula 1 Formula 1

Wolff, dayanıklılık sorunları konusunda endişeli

Leclerc, İspanya'da hasar gören MGU-H ve turbo ünitesini tekrar kullanamayacak!
Formula 1 Formula 1

Leclerc, İspanya'da hasar gören MGU-H ve turbo ünitesini tekrar kullanamayacak!

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.