Binotto: "Sorunun sebebini henüz bilmiyoruz"

Charles Leclerc, İspanya Grand Prix'sini lider götürürken güç ünitesi problemi yaşamış ve güç kaybederek yarışı bırakmıştı.

Monakolu sürücü, büyük hayal kırıklığı yaşadı çünkü hem muhtemel bir galibiyeti kaçırdı hem de şampiyona liderliğini Max Verstappen'e kaybetti.

Yine de Leclerc, araçtan iner inmez tüm mekanikerlerine sarılıp onları teselli etti.

Yarışın ardından konuşan takım patronu Mattia Binotto, şöyle dedi: "Olanlar için hepimiz çok üzgünüz, Charles çok üzüldü ama pite döndüğünde yaptığı ilk şey tüm mekaniklerle el sıkışmak oldu. Saygıyı hak ediyor."

"Mühendislerimiz, motorda tam olarak ne olduğunu görmek amacıyla yarışın güç ünitesini çıkaracak ve araştıracak."

"O zamana kadar bu güç ünitesini tekrar kullanıp kullanamayacağımızı söylemek imkansız. Bazı parçaların hasar almamış olması mümkün fakat bunu sadece değerlendirmek yaptıktan sonra göreceğiz."

Binotto, olumlu taraflara bakmanın önemine dikkat çekti.

"Elbette bugün işler yolunda gitmedi ama Charles haklı: Olumlu yönlere bakmamız gerekiyor."

"Bu sezon diğer takımlar da sorun yaşadı ve şimdi biz de bu sorunlardan biriyle karşılaştık. Bence bu da oyunun bir parçası."

"Artık güç ünitesinin arızalanma sebebini en kısa sürede anlamaya ve sorunu çözmeye çalışacağız."

"Fakat kimseyi suçlamıyoruz ve bunun ciddi bir sorun olduğunu düşünmüyorum."

"Sezon çok uzun ve diğerleri de teknik sorunlarla yarış dışı kalabilir. Bu kez sıra bizdeydi."