Binotto: “Sonuç hızımızı yansıtmıyor”

Ferrari pilotları sıralama turlarında 2. Ve 4. En iyi dereceyi yapsalar da, yarışta geride kaldılar.

Sebastian Vettel ilk turlarda yol tutup sorunu yaşayıp gerilerken, sonrasında süspansiyon sorunu yaşadı.

Charles Leclerc ise 52 saniye geride ancak dördüncü olabildi.

Yarış sonrası konuşan Ferrari takım patronu Mattia Binotto, sonucun gerçek hızlarını yansıtmadığını söyledi.

“Öncelikle Lewis'i tebrik etmek istiyorum. Harika bir sezon geçirdi ve böyle bir sonucu hak etti.”

“Charles'a gelirsek, sorunu lastiklerden istediği verimi alamaması ve aşınmaydı. Bu sorun seansın ilk bölümünde ortaya çıktı. Bu nedenle çok yavaş sürdü, hiç hızı yoktu, tek turda bir saniye kaybediyordu. Her şeyi analiz etmemiz ve nedenlerini anlamamız gerekiyor.

“İkinci ve üçüncü bölümlerde iyi bir hıza sahipti ve sonunda yumuşak lastiklerde en iyi dereceyi yaptı. O bölümde rakiplerimizin temposuyla karşılaştırılabilir bir hızı vardı. Bir sebepten ötürü, ilk lastik setinde hız elde edemiyordu, nedenini anlamamız gerekiyor.”

“Sebastian'a gelirsek, yarışı çok erken sona erdi ve üzücüydü. Başlangıçta hiç yol tutuşa sahip değildi. Ancak süspansiyon ile ilgili problemleri de vardı. Bir şeyler kırıldı ve nedenini henüz bilmiyoruz.”

"Bugünkü sonuçlar şu anda sahip olduğumuz hızla uyuşmuyor. Elbette daha fazlasını umuyorduk. Bu açıdan hayal kırıklığı yaratan bir gün.”

Binotto, Lewis Hamilton’dan da övgüyle bahsetti.

“Lewis çok güçlü bir pilot. Tecrübesi çok büyük ve kendisine çok güveniyor. Şampiyonada uzun zamandır bu kadar güçlü bir rakip olmamıştı ve bunun üstesinden gelmenin çok zor olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte, kavgayı mücadele etmeyi bırakmıyoruz. Umarım gelecek sezon Mercedes ile savaşabiliriz.”