Binotto: "Sonuç hayal kırıklığı yaratıyor"

Bahreyn GP, Ferrari'nin bu yılki en kötü yarışlarından bir tanesiydi ve Sebastian Vettel puan alamazken, Charles Leclerc 10. oldu.

Bu hafta sonu Maranello'da yer alan Binotto, sonuçları şöyle değerlendirdi

"Bizim için oldukça zor bir sonuç oldu, tabii ki hayal kırıklığı yaratıyor. Son yarışlardan sonra Bahreyn'de daha rekabetçi olmayı umuyorduk. Bu yüzden beklenti daha iyi bir sonuç almaktı... Ancak cuma günkü ilk seanstan itibaren, ana rakiplerimize kıyasla bir şekilde rekabet gücü eksikliği yaşadık ve gelişmeyi başaramadık."

"Hem tek turda hem de yarış temposunda hız eksikliğimiz vardı. Lastik aşınmasında da yeterince iyi değildik. Bu yüzden kesinlikle Bahreyn'deki sıcak şartların, hava koşullarının ve farklı asfaltın, durumu bizim için tempo ve performans anlamında -çok- zorlaştırdığını söylemem gerekiyor."

"Ama şimdi bir sonraki yarış hafta sonundan önce birkaç günümüz olacak ve burayla temelde aynı şartlar olacak. Asfalt da aynı olacak ve bence önümüzdeki günlerde, en azından daha rekabetçi olabilmek adına durumu geliştirmemizi ya da çözmememizi sağlayacak bir şeyler bulmaya çalışacağız."

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, battles with Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Bu hafta sonu sorun lastik aşınması ve aşırı ısınmasıydı. Ayarlar ve paket buna neden oldu. Her şeye tekrar bakmamız gerekiyor. Çok soğuk ve kaygan olan son yarışlara göre şartlar oldukça farklıydı. Burada sıcak ve oldukça agresif bir asfalt vardı. Ancak tüm verileri analiz edeceğiz ve aracımızı koşullara daha iyi nasıl adapte edebileceğimizi ve bir sonraki yarışta nasıl daha rekabetçi olabileceğimizi görmeye çalışacağız."

"Şimdi önümüzde iki yarış daha var. Bence hedef, her yarıştan maksimumu almak ve alabileceğimiz en iyi sonucu elde etmek olacak. Net bir hedef olduğunu sanmıyorum. Paketten en iyisini aldığımızdan ve daha iyi sonuçlar elde ettiğimiz emin olmamız gerekiyor."

"Elbette Charles dördüncü olabilirse ve biz de podyumumuzu geliştirebilirsek, hem onun için hem de takımlar şampiyonası için harika olur. Önemli olacak ama her yarışı tek tek ele alacağız ve en iyisini yapacağız. Sonrasında nihai sonucun ne olacağını göreceğiz."

Laurent Mekies'e ise sorunun motor gücüyle mi alakalı olduğu soruldu ve Sportif Direktör şöyle yanıt verdi: "Her şeyin motor gücüyle bağlantılı olduğunu sanmıyorum. Son üç ya da dört yarışla karşılaştırıldığında, orta gruptaki üstünlüğümüzün bir kısmını kaybettiğimizi söyleyebilirim. Bu anlamda üzüntü vericiydi. Ancak genel anlamda bakarsak bu hafta sonu yapılan yarış, daha soğuk ve yağışlı olan son üç ya da dört yarışta karşılaştığımızdan çok farklıydı."

Sebastian Vettel yarışla ilgili, "İlk bölümde hızım yoktu ve birkaç sıra kaybettim. Yarış ilerledikçe ve durum netleşmeye başlayınca, daha iyi hale geldim. Ama genel anlamda zor bir yarıştı." derken, Charles Leclerc, "Yeterince hızlı olmadığımız için zor bir yarıştı. İyi bir başlangıç yaptım ama maalesef bundan sonra her şey ters gitti. 10. sıra alabileceğimiz en iyi sonuç. Önümüzde iki yarış daha var ve mümkün olan en iyi sonuçları almaya çalışacağız." dedi.