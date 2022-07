Binotto: "Son üç tur yarışı takip etmeyi bıraktım"

Yarışın son periyoduna girildiğinde Charles Leclerc son kez liderlik için atak yaparak galibiyete giden son engeli atlatmıştı, takım arkadaşı Carlos Sainz ise ikinci sıradaki Max Verstappen ile farkı kapatıyordu. Ferrari için duble cepte gibiydi.

Ancak 57. turda Verstappen'in DRS mesafesine gelen Sainz'ın motoru bir anda arızalandı ve İspanyol pilot yarışa veda etti. arızalanarak onu yarış dışı bıraktı.

Sainz'in yangında hasar gören aracını pist dışına çekmek için kısa bir sanal güvenlik aracı periyodu gerçekleşirken, bu periyodun ardından Leclerc gaz pedalının takılı kalmasıyla açık kalmasıyla ilgili birtakım sorunlardan şikayet etmeye başladı.

Ferrari bu sezon Leclerc'in hem İspanya'da hem de Azerbaycan'da motor sorunları nedeniyle lider giderken yarış dışı kalmasıyla birlikte ciddi puan kayıpları yaşamıştı ve aynı durumun tekrarlanabileceğine dair endişeler vardı.

Epey endişelendiğini söyleyen Mattia Binotto ise son turlarda yarışı takip etmeyi bıraktığını itiraf ediyor.

Motorsport.com'a konuşan Binotto, "İtiraf etmeliyim, çok gergindim. Carlos'a olanlar için de hayal kırıklığına uğradım."

"O kadar gergindim ki son üç turda yarışı izlemeyi bıraktım." dedi.

Ferrari, Leclerc'in gaz pedalı sorununun bir tür mekanik arıza tarafından tetiklendiğinden şüpheleniyor, ancak tam bir soruşturma bu hafta Maranello'da gerçekleştirilecek.

Binotto ayrıca, Sainz'in motorunun patlamasının, Leclerc'in Bakü'de yarış dışı kalmasına sebep olan sorunun tekrarı olduğunu düşünüyor.

Ferrari takım patronu, “Açıkçası bugün neler olduğuna bakmamız gerekiyor. Charles'ın Bakü'de yaşadığının aynısı mı? Çok olası."

"Kesinlikle endişe verici ama Maranello'daki çocuklar bir şeyleri düzeltmek için çok çalışıyorlar. Açıkçası, Carlos'a ne olduğuna baktığımızda sorunların henüz çözülmediğini görebiliyoruz."

"Ancak birçok yeni parçaya sahibiz, bu parçaların ne kadar güçlü olduklarını ve ne kadar iyi olduklarını biliyorum. Çok yakında ve umarım en kısa sürede her şeyin çözüleceğine eminim." dedi.

The burned out car of Carlos Sainz, Ferrari F1-75, after a fire causes his retirement

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images