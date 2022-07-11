Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Wolff: "Mercedes, Red Bull ve Ferrari ile arasındaki farkı sadece yarıladı" Sonraki / Mercedes, Russell'a verilen "ağır" cezadan mutlu değil
Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Binotto: "Son üç tur yarışı takip etmeyi bıraktım"

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Charles Leclerc'in son turlarda gaz pedalı arızası yaşamaya başlamasından sonra epey endişelendiğini ve son turları izlemediğini söylüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Binotto: "Son üç tur yarışı takip etmeyi bıraktım"
Haberi dinle

Yarışın son periyoduna girildiğinde Charles Leclerc son kez liderlik için atak yaparak galibiyete giden son engeli atlatmıştı, takım arkadaşı Carlos Sainz ise ikinci sıradaki Max Verstappen ile farkı kapatıyordu. Ferrari için duble cepte gibiydi.

Ancak 57. turda Verstappen'in DRS mesafesine gelen Sainz'ın motoru bir anda arızalandı ve İspanyol pilot yarışa veda etti. arızalanarak onu yarış dışı bıraktı.

Sainz'in yangında hasar gören aracını pist dışına çekmek için kısa bir sanal güvenlik aracı periyodu gerçekleşirken, bu periyodun ardından Leclerc gaz pedalının takılı kalmasıyla açık kalmasıyla ilgili birtakım sorunlardan şikayet etmeye başladı.

Ferrari bu sezon Leclerc'in hem İspanya'da hem de Azerbaycan'da motor sorunları nedeniyle lider giderken yarış dışı kalmasıyla birlikte ciddi puan kayıpları yaşamıştı ve aynı durumun tekrarlanabileceğine dair endişeler vardı.

Epey endişelendiğini söyleyen Mattia Binotto ise son turlarda yarışı takip etmeyi bıraktığını itiraf ediyor.

Motorsport.com'a konuşan Binotto, "İtiraf etmeliyim, çok gergindim. Carlos'a olanlar için de hayal kırıklığına uğradım."

"O kadar gergindim ki son üç turda yarışı izlemeyi bıraktım." dedi.

Ferrari, Leclerc'in gaz pedalı sorununun bir tür mekanik arıza tarafından tetiklendiğinden şüpheleniyor, ancak tam bir soruşturma bu hafta Maranello'da gerçekleştirilecek.

Binotto ayrıca, Sainz'in motorunun patlamasının, Leclerc'in Bakü'de yarış dışı kalmasına sebep olan sorunun tekrarı olduğunu düşünüyor.

Ferrari takım patronu, “Açıkçası bugün neler olduğuna bakmamız gerekiyor. Charles'ın Bakü'de yaşadığının aynısı mı? Çok olası."

"Kesinlikle endişe verici ama Maranello'daki çocuklar bir şeyleri düzeltmek için çok çalışıyorlar. Açıkçası, Carlos'a ne olduğuna baktığımızda sorunların henüz çözülmediğini görebiliyoruz."

"Ancak birçok yeni parçaya sahibiz, bu parçaların ne kadar güçlü olduklarını ve ne kadar iyi olduklarını biliyorum. Çok yakında ve umarım en kısa sürede her şeyin çözüleceğine eminim." dedi.

The burned out car of Carlos Sainz, Ferrari F1-75, after a fire causes his retirement

The burned out car of Carlos Sainz, Ferrari F1-75, after a fire causes his retirement

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Wolff: "Mercedes, Red Bull ve Ferrari ile arasındaki farkı sadece yarıladı"
Önceki haber

Wolff: "Mercedes, Red Bull ve Ferrari ile arasındaki farkı sadece yarıladı"
Sonraki haber

Mercedes, Russell'a verilen "ağır" cezadan mutlu değil

Mercedes, Russell'a verilen "ağır" cezadan mutlu değil
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Bleekemolen: "Ferrari iyileşse bile Verstappen kesinlikle şampiyon olacak" Avusturya GP
Formula 1

Bleekemolen: "Ferrari iyileşse bile Verstappen kesinlikle şampiyon olacak"

Mick Schumacher: "Steiner ile aramızda gerginlik vardı" Avusturya GP
Formula 1

Mick Schumacher: "Steiner ile aramızda gerginlik vardı"

Dolandırıcılıkla suçlanan Mallya cezaevine girecek Avusturya GP
Formula 1

Dolandırıcılıkla suçlanan Mallya cezaevine girecek

Son Haberler

Wolff: "Halen yaklaşık 0.2-0.3 saniye gerideyiz"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Halen yaklaşık 0.2-0.3 saniye gerideyiz"

Bleekemolen: "Ferrari iyileşse bile Verstappen kesinlikle şampiyon olacak"
Formula 1 Formula 1

Bleekemolen: "Ferrari iyileşse bile Verstappen kesinlikle şampiyon olacak"

Mick Schumacher: "Steiner ile aramızda gerginlik vardı"
Formula 1 Formula 1

Mick Schumacher: "Steiner ile aramızda gerginlik vardı"

Dolandırıcılıkla suçlanan Mallya cezaevine girecek
Formula 1 Formula 1

Dolandırıcılıkla suçlanan Mallya cezaevine girecek

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.