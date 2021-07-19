Binotto: “Bitime iki tur kala hayal kırıklığına uğrasak da genel anlamda mutluyuz”

Ferrari, Britanya Grand Prix’sinde oldukça iyi bir yarış hızına sahipti ve hem Charles Leclerc hem de Carlos Sainz, pazar günü iyi bir ivme yakalamayı başardılar. İlk turda Max Verstappen ile Lewis Hamilton’ın temas yaşaması sonucu yarışın liderliği Leclerc’e geçti ve Monakolu pilot, yarışın büyük bir kısmını lider götürdü.

Fakat 50. turda Hamilton, Leclerc’in Ferrari’sini geride bıraktı ve galibiyete ulaştı. Bu Ferrari için kötü bir haber olsa da takım bu sezonki ikinci podyum finişini gördü. Öte yanda Carlos Sainz da yarışta ikinci sıraya kadar yükselmişti fakat pit stopta yaşanan bir sorun ardından Ferrari, yarışın en uzun ikinci pitini yaptı ve buna rağmen Sainz, 6. sırada finiş gördü.

Yarışın ardından konuşan Ferrari takım patronu Binotto, Fransa Grand Prix’sindeki gibi lastik aşınması sorunu yaşamadıkları için bu hafta sonu sergiledikleri performanstan memnun olduklarını dile getirdi.

Binotto, “Elbette, bitime 2 tur kala hayal kırıklığına uğrasak da tüm hafta sonu gösterdiğimiz yarış performansından memnunuz.”

“Fransa’da yaşadığımız ön lastik sorunlarından sonra, takımı yeniden topladım, bu konuda çalıştık ve bir şekilde zayıflığımızı anlayıp üstesinden geldik.”

“Şimdi arka arkaya iki yarıştır iyi bir hıza sahibiz ki bu sezonun başında bizim zayıf noktamızdı. Bu takım olarak kaydettiğimiz ilerlemeyi gösteriyor.” dedi.

Ardından lastik sorununu çözmek için ne yaptıkları sorulduğunda Binotto, “Detaya girmeyeceğim çünkü bu konuda uzman değilim. Ancak kesinlikle simülatörde çok fazla çalıştık. “

“Pilotlar ve takım olarak lastik yönetimi konusunda neyin yanlış olduğunu ve bunu çözebilmek için ne yapmamız gerektiğine baktık. Gösterdiğimiz gelişmeden mutluyum.”

Ayrıca Binotto, yarışta Sainz’ın pit stopta yaşadığı problemden de bahsetti ve bunun mekanikerlerin hatası olmadığını vurguladı.

“Bu bir sensörden kaynaklıydı. Daha fazla detay veremem. Sadece mekanikerlerin hatası değildi, hatta mekanikerler soruna çok hızlı bir şekilde tepki verdiler.”

Takım patronuna önümüzdeki Macaristan Grand Prix’sinde galibiyet kazanıp kazanamayacakları sorusuna da gülerek şöyle cevap verdi: “Galibiyet mi? Evet, yarışta 1. ve 2. olacağız!”

Charles Leclerc, Ferrari, Marc Gene, Mattia Binotto, Ferrari Team Principal with 1951 Ferrari 375 1 / 1 Fotoğraf: Ferrari