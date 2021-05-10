Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Russell: “Williams aracı ilk kez bu kadar iyi hissettirdi" Sonraki / FIA, Barselona'daki son şikanı kaldırabilir
Formula 1 / İspanya GP Haberler

Binotto, Sky muhabirinin eleştirisinden rahatsız oldu

Ekleyen:

Mattia Binotto, Sky Italya muhabirinin “Ferrari, Charles Leclerc’i şampiyonluk için mücadele edebileceği bir pozisyona getiremedi” yorumundan memnun kalmadı.

Binotto, Sky muhabirinin eleştirisinden rahatsız oldu

Ferrari zor geçen bir 2020 sezonu ardından, bu sene orta grup takımların önüne geçmek çekmek için savaşıyor ve McLaren ile takımlar şampiyonasında üçüncülük için kıyasıya mücadele ediyor.

İtalyan takım patronu Binotto ise, Ferrari’nin 2021’de gösterdiği gelişim konusunda eleştirilmek yerine takdir edilmesi gerektiğini düşündüğünü dile getirdi.

Ferrari, McLaren ile arasındaki farkı İspanya Grand Prix’sinde Charles Leclerc’in dördüncü ve Carlos Sainz’ın yedinci sıraya yerleşmesiyle iyice kapadı.

Binotto, sürücülerini ve takımını bu sağlam sonuçlar için takdir etti.

Ferrari takım patronu, Sky İtalya’ya verdiği demeçte şöyle konuştu: “Bence Charles bugün harika bir yarış çıkardı. Carlos da virajlarda önündeki araçlara göre daha hızlıydı.”

“Fakat bence takımda övülmesi gerek noktaların farkındayız: Bu, bir takım çalışması, yani sadece sürücülerin değil. Araç kesinlikle geçen seneye göre çok daha iyi.”

“Bu konuda mutluyuz, lastik aşınımı nedeniyle bizim için zor bir yarış olacağını biliyorduk. Yine de takım iyi idare etti."

“Geçen yıl burada bize tur bindirmişlerdi, bu yüzden oldukça ilerleme kaydettiğimiz ortada.”

Fakat Binotto, özellikle Sky spikeri Carlo Vanzini'nin söylediklerin memnun değildi. Vanzini, Ferrari'yi Leclerc'i hayal kırıklığına uğrattığı için suçladı ve daha rekabetçi bir aracı olsaydı dünya şampiyonluğu için savaşabileceğini söyledi.

Binotto, buna karşılık şu yorumları yaptı: "Doğrusu ''Charles harika, ancak araç mükemmel değil' [yorumunu] duyduğuma üzüldüm."

"Charles'ın harika olduğu doğru, fakat takım da harika ve araç da öyle olacak. Takımın kaydettiği ilerlemeyi görmeniz gerekiyor. Geçen yıl burada tur yemiştik, bu yıl ise apaçık geliştik."

“Bu durumda takımı takdir etmeyen ve sadece sürücüyü öven yorumları duymak üzücü, çünkü bunun bir takım çalışmasının sonucu olduğunu düşünüyorum.”

Leclerc, yarışın başında Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ı geride bıraktı ancak ilk pit stopla birlikte üçüncülüğü kaybetti.

Charles Leclerc, Ferrari SF21, makes a stop

Charles Leclerc, Ferrari SF21, makes a stop
1/1

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Binotto, pilotunun atağı hakkında "Charles, yakın mücadelede alan bulmada ve kendini savunmada harika." dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Ayrıca iyi bir başlangıç yaptı ve Bottas'ı bir süre arkasında tutmayı başardı. O zaman yarışın ona karşı olmadığını biliyorduk. O pite girdiğinde, biz de kendi yolumuzda gittik.”

Pazar günü iki Ferrari'nin arasında Red Bull'dan Sergio Perez ve McLaren'dan Daniel Ricciardo bulunuyordu ve Binotto, Sainz'ın başlangıçta birkaç pozisyon kaybetmemiş olsaydı McLaren sürücüsünün önünde finiş görebileceğini düşündüğünü ekledi.

"Ricciardo harika bir sürücü, tüm sezon boyunca burada olacak. Onunla da mücadele etmek zorunda kalacağız.”

“Ancak bu tür bir pistte McLaren'a kıyasla daha avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Az bile olsa, sezon boyunca gelişmek önemli olacaktır."

“Fakat iki sürücümüze güvenebiliriz, ikisi de çok güçlü. Carlos'un startı şanssız bir durumdu çünkü bence iyi bir yarış temposu vardı.”

paylaşım
yorumlar
Russell: “Williams aracı ilk kez bu kadar iyi hissettirdi"

Önceki haber

Russell: “Williams aracı ilk kez bu kadar iyi hissettirdi"

Sonraki haber

FIA, Barselona'daki son şikanı kaldırabilir

FIA, Barselona'daki son şikanı kaldırabilir
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Selin Elif Köse

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Binotto, Sky muhabirinin eleştirisinden rahatsız oldu

1s
2
Formula 1

Leclerc, Bottas'a yaptığı atağı açıkladı

6s
3
Formula 1

FIA, Barselona'daki son şikanı kaldırabilir

40 dk
4
Formula 1

F1, Türkiye ve Azerbaycan'ın yarış tarihlerini takas mı edecek?

6s
5
Formula 1

Button: "Hamilton, Verstappen'den daha komple bir pilot"

2s
Son Haberler
Ricciardo: “Bu yılki en iyi yarış hafta sonumdu”
F1

Ricciardo: “Bu yılki en iyi yarış hafta sonumdu”

10dk
FIA, Barselona'daki son şikanı kaldırabilir
F1

FIA, Barselona'daki son şikanı kaldırabilir

40dk
Binotto, Sky muhabirinin eleştirisinden rahatsız oldu
F1

Binotto, Sky muhabirinin eleştirisinden rahatsız oldu

1s
Russell: “Williams aracı ilk kez bu kadar iyi hissettirdi"
F1

Russell: “Williams aracı ilk kez bu kadar iyi hissettirdi"

2s
Button: "Hamilton, Verstappen'den daha komple bir pilot"
F1

Button: "Hamilton, Verstappen'den daha komple bir pilot"

2s
Son Videolar
İpanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
9 May 2021

İpanya GP grid pozisyonları

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor? 03:51
Formula 1
6 May 2021

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor?

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar 02:22
Formula 1
4 May 2021

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı 00:45
Formula 1
3 May 2021

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi 01:01
Formula 1
1 May 2021

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi

Daha fazlası
Selin Elif Köse
Ricciardo: “Bu yılki en iyi yarış hafta sonumdu” İspanya GP
Formula 1

Ricciardo: “Bu yılki en iyi yarış hafta sonumdu”

Russell: “Williams aracı ilk kez bu kadar iyi hissettirdi" Monako GP
Formula 1

Russell: “Williams aracı ilk kez bu kadar iyi hissettirdi"

Hamilton: "Bottas, takım emrinin ardından tamamen adil davrandı" İspanya GP
Formula 1

Hamilton: "Bottas, takım emrinin ardından tamamen adil davrandı"

Çok Okunanlar Bugün

Binotto, Sky muhabirinin eleştirisinden rahatsız oldu
Formula 1 Formula 1

Binotto, Sky muhabirinin eleştirisinden rahatsız oldu

Leclerc, Bottas'a yaptığı atağı açıkladı
Formula 1 Formula 1

Leclerc, Bottas'a yaptığı atağı açıkladı

FIA, Barselona'daki son şikanı kaldırabilir
Formula 1 Formula 1

FIA, Barselona'daki son şikanı kaldırabilir

F1, Türkiye ve Azerbaycan'ın yarış tarihlerini takas mı edecek?
Formula 1 Formula 1

F1, Türkiye ve Azerbaycan'ın yarış tarihlerini takas mı edecek?

Button: "Hamilton, Verstappen'den daha komple bir pilot"
Formula 1 Formula 1

Button: "Hamilton, Verstappen'den daha komple bir pilot"

Sainz: "Ferrari, İspanya'daki virajlarda en hızlı üçüncü takımdı"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Ferrari, İspanya'daki virajlarda en hızlı üçüncü takımdı"

Hamilton, yeni kontratını yaz arasına kadar imzalamak istiyor
Formula 1 Formula 1

Hamilton, yeni kontratını yaz arasına kadar imzalamak istiyor

Steiner, Türkiye GP'nin ardından personelin 6 hafta yolda kalmasını adil bulmuyor
Formula 1 Formula 1

Steiner, Türkiye GP'nin ardından personelin 6 hafta yolda kalmasını adil bulmuyor

Son Haberler

Ricciardo: “Bu yılki en iyi yarış hafta sonumdu”
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: “Bu yılki en iyi yarış hafta sonumdu”

FIA, Barselona'daki son şikanı kaldırabilir
Formula 1 Formula 1

FIA, Barselona'daki son şikanı kaldırabilir

Binotto, Sky muhabirinin eleştirisinden rahatsız oldu
Formula 1 Formula 1

Binotto, Sky muhabirinin eleştirisinden rahatsız oldu

Russell: “Williams aracı ilk kez bu kadar iyi hissettirdi"
Formula 1 Formula 1

Russell: “Williams aracı ilk kez bu kadar iyi hissettirdi"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.