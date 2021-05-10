Binotto, Sky muhabirinin eleştirisinden rahatsız oldu

Ferrari zor geçen bir 2020 sezonu ardından, bu sene orta grup takımların önüne geçmek çekmek için savaşıyor ve McLaren ile takımlar şampiyonasında üçüncülük için kıyasıya mücadele ediyor.

İtalyan takım patronu Binotto ise, Ferrari’nin 2021’de gösterdiği gelişim konusunda eleştirilmek yerine takdir edilmesi gerektiğini düşündüğünü dile getirdi.

Ferrari, McLaren ile arasındaki farkı İspanya Grand Prix’sinde Charles Leclerc’in dördüncü ve Carlos Sainz’ın yedinci sıraya yerleşmesiyle iyice kapadı.

Binotto, sürücülerini ve takımını bu sağlam sonuçlar için takdir etti.

Ferrari takım patronu, Sky İtalya’ya verdiği demeçte şöyle konuştu: “Bence Charles bugün harika bir yarış çıkardı. Carlos da virajlarda önündeki araçlara göre daha hızlıydı.”

“Fakat bence takımda övülmesi gerek noktaların farkındayız: Bu, bir takım çalışması, yani sadece sürücülerin değil. Araç kesinlikle geçen seneye göre çok daha iyi.”

“Bu konuda mutluyuz, lastik aşınımı nedeniyle bizim için zor bir yarış olacağını biliyorduk. Yine de takım iyi idare etti."

“Geçen yıl burada bize tur bindirmişlerdi, bu yüzden oldukça ilerleme kaydettiğimiz ortada.”

Fakat Binotto, özellikle Sky spikeri Carlo Vanzini'nin söylediklerin memnun değildi. Vanzini, Ferrari'yi Leclerc'i hayal kırıklığına uğrattığı için suçladı ve daha rekabetçi bir aracı olsaydı dünya şampiyonluğu için savaşabileceğini söyledi.

Binotto, buna karşılık şu yorumları yaptı: "Doğrusu ''Charles harika, ancak araç mükemmel değil' [yorumunu] duyduğuma üzüldüm."

"Charles'ın harika olduğu doğru, fakat takım da harika ve araç da öyle olacak. Takımın kaydettiği ilerlemeyi görmeniz gerekiyor. Geçen yıl burada tur yemiştik, bu yıl ise apaçık geliştik."

“Bu durumda takımı takdir etmeyen ve sadece sürücüyü öven yorumları duymak üzücü, çünkü bunun bir takım çalışmasının sonucu olduğunu düşünüyorum.”

Leclerc, yarışın başında Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ı geride bıraktı ancak ilk pit stopla birlikte üçüncülüğü kaybetti.

Charles Leclerc, Ferrari SF21, makes a stop 1 / 1 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Binotto, pilotunun atağı hakkında "Charles, yakın mücadelede alan bulmada ve kendini savunmada harika." dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Ayrıca iyi bir başlangıç yaptı ve Bottas'ı bir süre arkasında tutmayı başardı. O zaman yarışın ona karşı olmadığını biliyorduk. O pite girdiğinde, biz de kendi yolumuzda gittik.”

Pazar günü iki Ferrari'nin arasında Red Bull'dan Sergio Perez ve McLaren'dan Daniel Ricciardo bulunuyordu ve Binotto, Sainz'ın başlangıçta birkaç pozisyon kaybetmemiş olsaydı McLaren sürücüsünün önünde finiş görebileceğini düşündüğünü ekledi.

"Ricciardo harika bir sürücü, tüm sezon boyunca burada olacak. Onunla da mücadele etmek zorunda kalacağız.”

“Ancak bu tür bir pistte McLaren'a kıyasla daha avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Az bile olsa, sezon boyunca gelişmek önemli olacaktır."

“Fakat iki sürücümüze güvenebiliriz, ikisi de çok güçlü. Carlos'un startı şanssız bir durumdu çünkü bence iyi bir yarış temposu vardı.”