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Binotto: "Sıralama turlarında daha fazlasını almayı ummuştuk"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, sıralama turlarının ardından istedikleri sonuçları almadıklarını kabul ediyor.

Binotto: "Sıralama turlarında daha fazlasını almayı ummuştuk"

Ferrari, yüksek yere basma gücü paketinin kullanıldığı Meksika'ya güçlü sonuçlar alma umuduyla gelmişti ancak sıralama turlarında Carlos Sainz altıncı olurken, Charles Leclerc sekizinci oldu.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, sıralama turları sonuçlarını şöyle yorumladı: "Sıralama turları beklediğimizden daha zordu."

"Pist çok kaygandı, koşulları anlamak zordu, bu yüzden tüm sürücüler hata yaptı. Charles Leclerc, son bölümde genellikle harika turlar atıyor, ancak bu sefer başaramadı. Turun sonundaki küçük hatalar nedeniyle birkaç ondalık kaybetti. Elbette daha fazlasını bekliyorduk ama olmadı."

"Sainz iyi bir tur attı ve iyi bir tempo ortaya koydu ancak Gasly neredeyse 0.3 saniye kazanmasını sağlayan bir hava koridoru etkisine sahipti. Carlos'un sıralama turlarındaki performansından memnunum. Charles vakit kaybetti ama bunun için onu suçlamak istemiyorum. Yarışta bunları geri kazanacak."

Binotto, pist şartlarının işlerini kolaylaştırmadığını belirtti.

"Pist başlangıçtan itibaren tozluydu, yol tutuşu düşüktü. Sürücülerimiz bu nedenle Cuma günü güven yakalamakta zorlandılar. Koşullar sürekli değişiyordu ve sürekli uyum sağlamak zorundaydık, bu yüzden herkes için kolay değildi. Yol tutuş eksikliği nedeniyle etkili şekilde fren yapmak zordu ve yüksek hızlı virajlarda aracın gücünü kullanamadık."

"Önümüzde zorlu bir yarış var. Mexico City'deki yüksek rakım nedeniyle soğutma sistemi, frenler ve motor üzerindeki yük çok fazla oluyor. Bu yüzden her şeyi kontrol altında tutmanız gerekiyor."

"Bu sadece bizim için değil, diğer takımlar için de geçerli bir şey."

"Genellikle bu pistteki lastik aşınması çok düşük oluyor ve ilk on sürücünün tümü orta lastikle başlıyor. Hal böyle olunca herkesin tek pit stop stratejisi seçeceğini tahmin edebilirsiniz." 

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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