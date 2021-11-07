Binotto: "Sıralama turlarında daha fazlasını almayı ummuştuk"

"Sainz iyi bir tur attı ve iyi bir tempo ortaya koydu ancak Gasly neredeyse 0.3 saniye kazanmasını sağlayan bir hava koridoru etkisine sahipti. Carlos'un sıralama turlarındaki performansından memnunum. Charles vakit kaybetti ama bunun için onu suçlamak istemiyorum. Yarışta bunları geri kazanacak."

Binotto, pist şartlarının işlerini kolaylaştırmadığını belirtti.

"Pist başlangıçtan itibaren tozluydu, yol tutuşu düşüktü. Sürücülerimiz bu nedenle Cuma günü güven yakalamakta zorlandılar. Koşullar sürekli değişiyordu ve sürekli uyum sağlamak zorundaydık, bu yüzden herkes için kolay değildi. Yol tutuş eksikliği nedeniyle etkili şekilde fren yapmak zordu ve yüksek hızlı virajlarda aracın gücünü kullanamadık."

"Önümüzde zorlu bir yarış var. Mexico City'deki yüksek rakım nedeniyle soğutma sistemi, frenler ve motor üzerindeki yük çok fazla oluyor. Bu yüzden her şeyi kontrol altında tutmanız gerekiyor."

"Bu sadece bizim için değil, diğer takımlar için de geçerli bir şey."

"Genellikle bu pistteki lastik aşınması çok düşük oluyor ve ilk on sürücünün tümü orta lastikle başlıyor. Hal böyle olunca herkesin tek pit stop stratejisi seçeceğini tahmin edebilirsiniz."