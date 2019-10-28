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Formula 1 / Son dakika

Binotto: "İki sebepten ötürü kaybettik"

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Binotto: "İki sebepten ötürü kaybettik"
Ekleyen:
, Editör
28 Eki 2019 07:25

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, İtalyan ekibin takım taktiklerinde daha iyi olması gerektiğini kabul etti.

Ferrari, Mercedes'in aksine çift pit stop tercih ederken özellikle Charles Leclerc'i çok erken pite aldıkları için eleştirildiler.

Mercedes böylece üst üste üçüncü kez Ferrari'nin pole pozisyonu aldığı bir yarışı kazanmayı başardı.

Farklı bir şey yapmanın mümkün olup olmadığı sorusuna Binotto, iç çekerek şöyle yanıt verdi: "Bence o noktada yaptığımız şeyin doğru olduğunu düşünüyorum, ama elbette şimdi hatanın ne olduğu açık. Tek pit stop seçeneğini düşünmedik ve çok erken bir pit stop yaptık. Ancak, kovalayan tarafsanız böyle riskler alabilirsiniz. Ama öndeyseniz bunu yapamazsınız."

"Mercedes’in doğru seçimi yaptığına inanıyorum. Ek olarak geride kaldığınızda ve zorlamaya başladığınızda lastik fazla ısınmaya başlıyor, bu da durumu sadece zorlaştırıyor."

"Yarışın ilk kısmınca, Cuma ve Cumartesi günü yaşanan lastik aşınmasına ilişkin verileri dikkate aldık ve aşınma çok yüksekti. O anda, tek bir pit stop taktiğinin en hızlı olacağını düşünmüyorduk. Tabii ki şimdi yarışı analiz ederken, doğru seçim olduğundan şüphelenmeye başladım. Ancak söylediğim gibi öndeyken risk almamayı tercih ediyorsun, bu yüzden rakip takımların hareketlerine tepki vermelisiniz."

"Buna ek olarak, bazı nedenlerden ötürü, Charles ikinci bölümde en iyi şekilde sürmedi. Belki de o bölümün ilk turlarında çok agresiftik, bu da lastiğin aşınmasına neden oldu, ancak bunun analizi hâlâ devam ediyor. Ayrıca ikinci pit stopta da vakit kaybettik. Bunlar olmasaydı yarış sonunda Charles ilk üçe oldukça yakın olacaktı."

"Öncelikle Mercedes bu gün tek pit stop taktiklerini seçerek doğru olanı yaptı. İkincisi, yarışın doğru anlarında Lewis çok hızlı sürdü, Sebastian'a çok yakın kaldı. Bence çok doğru davrandı."

"Dürüst olmak gerekirse, pole pozisyonundan başlasak bile cumartesi günü Max Verstappen bizden daha hızlıydı ve Mercedes hemen gerimizdeydi. Pazar günkü mücadelenin çok yoğun olacağını biliyorduk. İyi bir tempo ortaya koyduk, yarış sonunda farklı çok küçüktü ve bu bile cesaret verici."

"Sonuç bize yakışmıyor ve ekibin üzüldüğünü görüyorum. Bunu görmek beni mutlu ediyor diyebilirsiniz, çünkü ikinci sıra için hazır olmadığımız anlamına geliyor. Çünkü bu yarışı kazanacak hızımız olduğunu gösteriyor." yanıtını verdi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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