Binotto: "Şimdi hatalarımızı düzeltme vakti"

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Monza yarış hafta sonu öncesinde La Gazzetta dello Sport'a konuşan Mattia Binotto tüm Ferrari ekibinin sahip olduğu sorumlulukları anladığını ancak İtalya Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak Monza'nın kendilerine uymadığını belirtti.

Binotto, sözlerine Carlos Sainz'ı neden yeni güç ünitesine geçirdiklerini söyleyerek başladı: Bunu ona yeni bir motor vermek için yapıyoruz."

"Carlos güç ünitesinin tamamını değiştirecek ve Charles Lecler'in Belçika'dan bu yana kullandığı güncellenmiş ERS sistemine sahip olacak."

"Güç ünitesi sistemi birkaç yıl boyunca dondurulacak ve bu, hibrit sisteminin son hali olacak. Sainz bu güç ünitesini bundan sonraki tüm yarışlarda kullanacak ve bu sayede net bir avantaj elde etmeye çalışacağız."

Mattia Binotto, Ferrari Fotoğraf: Erik Junius

"Ancak Monza, şu anda bizim için en iyi pistler arasında değil, Spa'daki yarıştan sonra bu netleşti. Düzlüklerde Red Bull daha hızlı ancak Belçika'da neler olduğunu analiz ettik ve elde ettiğimiz sonuçların bu hafta sonu daha iyi performans göstermemizi sağlayacağını umuyoruz."

"Cuma antrenmanlarını verimli geçirmek, şu anda kullandığımız ayarları Fransa'daki yarıştan önce kullandıklarımızla kıyaslamak önemli olacak. Çünkü sürücülerimiz o zamandan beri aracın dengesiyle ilgili sorunlardan şikayet etmeye başladılar ve bu da Leclerc'in yaptığı hataya yol açan bir durumdu."

"Bu hafta sonu büyük bir sorumluluğumuz var çünkü Ferrari'den her zaman çok şey bekleniyor. Fakat her şeyin bitmesi için bir hata yapmak yeterlidir. Fakat diğer takımlar da hatalar yapabiliyor."

"Her halükarda görevimiz Monza'da mümkün olan en iyi performansı göstermek ve bunun için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz."

"Amaç ilerleme kaydetmek ve rekabet gücümüzü arttırmaya çalışmak. Sezona iyi başladık ama sonra hatalar yaptık ve şimdi bunları düzeltmemiz gerekiyor."

Gelecek yıl şampiyonluk savaşında kalıp kalamayacakları sorusuna Binotto, "Gelecek yıl şampiyonluk için mücadele edip edemeyeceğimizi söylemek için henüz çok erken. Şu anda en önemli şey gelişmek ve ilerlemek, ardından şampiyonluğu kazanmayı düşünebiliriz." cevabını verdi.