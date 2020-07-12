Binotto: "Şimdi birisini suçlamanın zamanı değil"

Ferrari pilotları Sebastian Vettel ve Charles Leclerc, son dört yarışta ikinci kez ikisini birden yarış dışı bırakan bir temas yaşadılar.

Leclerc, Vettel'e arkadan çarpıp ikisini birden yarış dışı kalmasına neden olurken, kazada sorumluluğu zaten üstlendi.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto ise, temastan çok sahip oldukları hızın sinir bozucu olduğunu söyledi.

Binotto, "Bu, kesinlikle acı verici. Her iki aracın da henüz ikinci turda yarış dışı olduğunu görmek acı verici. Bu zor hafta sonunun ardından bizim için olabilecek en kötü sonuç."

"Orta grupta başladığınızda çok şey olabiliyor. Ama bu olayda durum çok açıktı. Şimdi ileriye bakmak zorundayız ve olabildiğince hızlı bir şekilde gelişmeliyiz."

"Sürücülere söyleyecek neredeyse hiçbir şeyim yok. Sadece iki turun ardından yarışı bu şekilde bitirmek elbette acı verici."

"Hafta sonu zaten zor geçiyor ve bu, bizim için olabilecek en kötü şey. Ama şimdi, kimseyi suçlama zamanı değil. Şu anda en kısa sürede daha iyi olmamız gerekiyor ve bunun için birlikte çalışmaya devam etmeliyiz." dedi.