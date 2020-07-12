Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
FP1:
4 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
18 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
25 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
60 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
74 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
FP1:
102 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
FP1:
110 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
FP1:
123 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
137 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Şimdi birisini suçlamanın zamanı değil"

paylaşım
yorumlar
Binotto: "Şimdi birisini suçlamanın zamanı değil"
Ekleyen:
, Editör
12 Tem 2020 15:14

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Charles Leclerc ve Sebastian Vettel arasındaki temastan ötürü herhangi bir ismi suçlamanın doğru olmadığını düşünüyor.

Ferrari pilotları Sebastian Vettel ve Charles Leclerc, son dört yarışta ikinci kez ikisini birden yarış dışı bırakan bir temas yaşadılar.

Leclerc, Vettel'e arkadan çarpıp ikisini birden yarış dışı kalmasına neden olurken, kazada sorumluluğu zaten üstlendi.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto ise, temastan çok sahip oldukları hızın sinir bozucu olduğunu söyledi.

Binotto, "Bu, kesinlikle acı verici. Her iki aracın da henüz ikinci turda yarış dışı olduğunu görmek acı verici. Bu zor hafta sonunun ardından bizim için olabilecek en kötü sonuç."

"Orta grupta başladığınızda çok şey olabiliyor. Ama bu olayda durum çok açıktı. Şimdi ileriye bakmak zorundayız ve olabildiğince hızlı bir şekilde gelişmeliyiz."

"Sürücülere söyleyecek neredeyse hiçbir şeyim yok. Sadece iki turun ardından yarışı bu şekilde bitirmek elbette acı verici."

"Hafta sonu zaten zor geçiyor ve bu, bizim için olabilecek en kötü şey. Ama şimdi, kimseyi suçlama zamanı değil. Şu anda en kısa sürede daha iyi olmamız gerekiyor ve bunun için birlikte çalışmaya devam etmeliyiz." dedi.

 
Sonraki haber
Hamilton: "Uzun zamandır galibiyet alamamış gibi hissediyorum"

Önceki haber

Hamilton: "Uzun zamandır galibiyet alamamış gibi hissediyorum"

Sonraki haber

Bottas: “Hasarı en aza indirdim”

Bottas: “Hasarı en aza indirdim”

Çok Okunanlar Bugün

Steiermark GP: Hamilton kazandı, Mercedes duble yaptı!
Formula 1 / Formula 1
1s

Steiermark GP: Hamilton kazandı, Mercedes duble yaptı!

Leclerc, Vettel'le olan kazasında sorumluluğu üstlendi
Formula 1 / Formula 1
2s

Leclerc, Vettel'le olan kazasında sorumluluğu üstlendi

Vettel: "Gidebilecek hiçbir yerim yoktu"
Formula 1 / Formula 1
1s

Vettel: "Gidebilecek hiçbir yerim yoktu"

Binotto: "Şimdi birisini suçlamanın zamanı değil"
Formula 1 / Formula 1
59dk

Binotto: "Şimdi birisini suçlamanın zamanı değil"

Norris: "F1 kariyerimin en iyi yarışlarından biriydi"
Formula 1 / Formula 1
12dk

Norris: "F1 kariyerimin en iyi yarışlarından biriydi"

Bottas: “Hasarı en aza indirdim”
Formula 1 / Formula 1
45dk

Bottas: “Hasarı en aza indirdim”

Hamilton: "Uzun zamandır galibiyet alamamış gibi hissediyorum"
Formula 1 / Formula 1
1s

Hamilton: "Uzun zamandır galibiyet alamamış gibi hissediyorum"

Canlı Anlatım: Steiermark GP
Formula 1 / Formula 1
3s

Canlı Anlatım: Steiermark GP

Son Haberler

Norris: "F1 kariyerimin en iyi yarışlarından biriydi"
Formula 1 / Formula 1
12dk

Norris: "F1 kariyerimin en iyi yarışlarından biriydi"

Steiermark GP'de günün pilotu Perez oldu
Formula 1 / Formula 1
41dk

Steiermark GP'de günün pilotu Perez oldu

Bottas: “Hasarı en aza indirdim”
Formula 1 / Formula 1
45dk

Bottas: “Hasarı en aza indirdim”

Binotto: "Şimdi birisini suçlamanın zamanı değil"
Formula 1 / Formula 1
59dk

Binotto: "Şimdi birisini suçlamanın zamanı değil"

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Steiermark GP: Hamilton kazandı, Mercedes duble yaptı!

1s
2
Formula 1

Leclerc, Vettel'le olan kazasında sorumluluğu üstlendi

2s
3
Formula 1

Binotto: "Şimdi birisini suçlamanın zamanı değil"

59dk
4
Formula 1

Vettel: "Gidebilecek hiçbir yerim yoktu"

1s
5
Formula 1

Norris: "F1 kariyerimin en iyi yarışlarından biriydi"

12dk

Son Videolar

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar 03:46
Formula 1

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar

Vettel için sıradaki adım ne? Autosport Podcast 42:43
Formula 1

Vettel için sıradaki adım ne? Autosport Podcast

Mercedes'in Avusturya'da kazanmasına yardımcı olan güncellemeler 06:18
Formula 1

Mercedes'in Avusturya'da kazanmasına yardımcı olan güncellemeler

Grand Prix Greats – Avusturya GP en iyi fotoğraflar 03:12
Formula 1

Grand Prix Greats – Avusturya GP en iyi fotoğraflar

Piola'nın en iyi araçları: Ferrari 640 02:36
Formula 1

Piola'nın en iyi araçları: Ferrari 640

Son Haberler

Norris: "F1 kariyerimin en iyi yarışlarından biriydi"
F1

Norris: "F1 kariyerimin en iyi yarışlarından biriydi"

Steiermark GP'de günün pilotu Perez oldu
F1

Steiermark GP'de günün pilotu Perez oldu

Bottas: “Hasarı en aza indirdim”
F1

Bottas: “Hasarı en aza indirdim”

Binotto: "Şimdi birisini suçlamanın zamanı değil"
F1

Binotto: "Şimdi birisini suçlamanın zamanı değil"

Hamilton: "Uzun zamandır galibiyet alamamış gibi hissediyorum"
F1

Hamilton: "Uzun zamandır galibiyet alamamış gibi hissediyorum"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.