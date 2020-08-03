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Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Şu anda orta grup takımlarıyla yarışıyoruz"

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Binotto: "Şu anda orta grup takımlarıyla yarışıyoruz"
Ekleyen:
, Editör
3 Ağu 2020 18:05

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Silverstone yarışının ardından verdiği demeçte, mevcut durumdan memnun olmadıklarını ancak bazı yarışlarda daha iyi olabileceklerini belirtti.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Valtteri Bottas'ın son turlarda lastik patlatmasının ardından Silverstone'daki ilk yarışta podyuma çıkmıştı.

Yarışın ardından konuşan Ferrari takım patronu Mattia Binotto, düzlüklerde hızlanabilmek adına daha düşük yere basma gücü ayarı seçtiklerini belirtti.

Binotto, "Mercedes ve Red Bull Racing'in gerisindeyiz ve mücadelenin son derece çok yakın olduğu orta grupta savaşıyoruz."

"Bu kez düzlüklerde birkaç  ondalık kazanmamıza izin veren düşük yere basma gücü ayarlarını seçtik."

"Durum pistten piste değişiyor. Bazı yerlerde liderlere ve podyum mücadelesine daha yakın olacağız. Şimdi ana şey, aracı daha hızlı ve daha verimli hale getirmek adına geliştirmek." 

"Sürücülerimize gelirsek, Leclerc'in performansından memnunum. Aracın potansiyelinden en iyi şekilde yararlandı ve harika bir yarış yaşadı. Charles lastikleri korudu, sabırlıydı ve zamanının gelmesini bekledi, sonuç olarak da podyuma çıktı. Aynı zamanda hafta sonu boyunca hem aerodinamik hem de lastik tarafında yaptığımız çalışmalardan da memnunuz."

"Ancak hafta sonu boyunca çok fazla sorun çıktı ve bundan memnun olamayız. Cuma günü, dayanıklık sorunları nedeniyle Sebastian neredeyse tüm günü kaybetti."

"Sonuç olarak geriye dönüp bakarsak, aracın genel performansı yeterince iyi değil."

"Yani bu hafta sonu hem olumlu hem de olumsuz anlar vardı." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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