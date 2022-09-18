Binotto: "Shwartzman'ın koltuk bulamaması utanç verici"

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi nedeniyle İsrail lisansıyla yarışmaya başlayan Shwartzman, ABD GP'sinin ilk antrenman seansında Ferrari koltuğuna geçerek ilk kez bir F1 hafta sonunda piste çıkacak.

2019 F3 şampiyonu Shwartzman, F2 kariyerinde ise şampiyonluğa ulaşamadı ancak yarıştığı iki sezonda da iyi dereceler yakaladı: 2020'de şampiyona dördüncüsü, 2021'de ise ikincisiydi.

Bu sezon herhangi bir yerde yarışmayan Shwartzman, çoğunlukla Ferrari'nin yeni simülatöründe çalışmalar yürüttü, genç sürücü ayrıca Ocak ayında 2018 aracı SF71H ile, Temmuz ayında ise 2021 aracı SF21 ile piste de çıktı.

Tüm bunlara rağmen an itibariyle kendisi için ciddi bir Formula 1 fırsatı bulunmuyor; Rus pilotun oturabileceği tek gerçekçi koltuk Haas koltuğu, ancak kendisinden önce Daniel Ricciardo ve Antonio Giovinazzi gibi pilotların ismi anılıyor.

Robert Shwartzman, Ferrari Photo by: Ferrari

Buna rağmen Binotto kendisinin bugüne kadar çıktığı testlerde hızlı olabileceğini kanıtladığını ve F1 koltuğunu hak ettiğini düşünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Binotto, "Robert fantastik bir sürücü. Kendisi gerçekten çok hızlı, özellikle de bir F1 aracında."

"Ne zaman bir F1 aracı sürse ne kadar hızlı olduğunu gösteriyor. Geçmişte F3 ve F2'de çok iyi performans gösteren ancak F1 için yetersiz olan pilotlar gördük.

"Robert bu tür pilotların tam tersi. F3 ve F2'de epey iyiydi; ancak F1 için çok daha güçlü. Şu anda yarışmıyor olması gerçekten utanç verici."

"Bir pilot için kendini çok geliştirdiğini düşünüyorum, artık eskisine göre çok daha olgun, hatta bir yıl öncesine göre bile. Dolayısıyla kesinlikle bir koltuk hak ettiğini düşünüyorum.

“Şu anda bunun çok zor olduğunun farkındayız, ancak gelecekte gerçekleşmesini umut ediyoruz." dedi.