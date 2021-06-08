Binotto: "SF21'i şu anda çok iyi şekilde anlıyoruz"

Charles Leclerc Bakü'de pole pozisyonundan başladığı yarışta podyum mücadelesi vermesine rağmen Pierre Gasly'nin gerisinde dördüncü oldu.

Ferrari başkanı Mattia Binotto, takımın daha fazlasını umut ettiğini kabul etmesine rağmen, olumlu şeylere odaklandı ve mühendislerin artık SF21'in sahip olduğu özellikleri, sezon başına kıyasla çok daha iyi anladığını dile getirdi.

Binotto, "Takım için en iyi yarış olduğunu söyleyemeyiz. Sıralama turlarından sonra daha fazlasını bekliyorduk."

"Yarış oldukça zordu ve birçok alanda yeterince iyi bir iş yapamadık. Elde ettiğimiz sonuç bu ve şimdi öğrendiğimiz şeylerden sonuçlar çıkarmalıyız. Elbette gelişmemiz gereken alanlar var."

"Öndeki iki takımın bizden daha güçlü olduğuna şüphe yok. Monako ve Bakü'de pole pozisyonları kazanmış olmamız harika. Takım aracı daha iyi tanımaya başladığı için ilerleme kaydediyor."

"SF21'den sezon başına kıyasla daha fazlasını elde edebiliyoruz ve küçük güncellemeler yapmayı planlıyoruz. Takım, sahip olduğu şeyleri biliyor fakat az önce de söylediğim gibi sıralama turlarından sonra yarışta daha yüksek bir tempoda olmayı bekliyorduk."

"Genel olarak, iyi bir hafta sonuydu. Buradan başımız dik ayrılıyoruz ve olumlu bir zihinde olmamız gerekiyor. Arka arkaya iki pole pozisyonu takımın kaydettiği ilerlemeyi gösteriyor. Takımlar şampiyonasında üçüncü sıraya çıktık ve avantajımız sadece iki puan olsa da, kaydettiğimiz ilerlemeyi ortaya koyuyor. Dediğim gibi, iyi bir hafta sonu ama çıkarmamız gereken dersler var."

"Önümüzde arka arkaya üç yarış var. Takım odaklı ve pozitif kalmaya devam edecek. Bundan daha fazlasını yapmaya çalışacağız.” dedi.