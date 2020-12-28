Yeni motorla henüz 15 beygir güç kazanan Ferrari, dayanıklılık sorunlarıyla karşılaştı!

Mattia Binotto Maranello merkezli takımın taraftarlarını çok umutlandırmak istemediğini ama en azından Mercedes ve Red Bull’dan sonra F1’deki 3. güç olmak için yeterli performansı kazandıklarını söyledi.

Binotto, “Geleceğe baktığımızda 2021’den konuşmaya başlıyoruz. Bence gerçekçi olmalıyız: bugün bizimle en iyisi arasındaki performans farkını kapatmaktan bahsedemeyiz. Bu fark kısa bir sürede ve karmaşık bir teknik durumda kapatılamayacak kadar önemli.” dedi.

Takım patronu sonrasında gelecek seneki araç için müdahale ettikleri noktaları belirtti. Binotto, “Tamamen yeni bir güç ünitemiz olacağı doğru çünkü regülasyonlar buna izin veriyor, fakat aracın diğer birçok parçası dondurulmuş durumda; örneğin en büyük değişkenlerden biri olan şasi gelişimi donduruldu”

“Aerodinami açısından kısıtlama olmasa da hem rüzgar tünelinde hem de simülatörde kullanabileceğimiz zaman %60 oranında azaltıldı, bu yüzden daha az geliştirme fırsatımız olacak. Birçok kısıtlama var ama 2021’de yeni bir motora ek olarak bu senekine kıyasla çok daha fazla gözden geçirilmiş bir aerodinamimiz olacak, bunu 2020 aracımızda karşılaştığımız temel sorunları, umuyorum ki, çözebildiğimiz için başarabildik.” dedi.

Ferrari’nin her 2 geliştirme jetonunu da aracının arkası için kullandığı biliniyor; 2020’de araca gelmesi beklenen daha sıkı ve sağlam vites kutusunun SF21 aracında kullanılacağı açıklandı.

Bunun takıma 2 katkısı olacak: ilki daha aerodinamik bir zemin, ikincisi ise arka süspansiyonun gözden geçirilebilmesi. Değişim gerçek vites kutusunun içinde bulunduğu karbon kutuda olacak.

Bu kısımda herhangi bir dayanıklılık sorunuyla karşılaşılmadığını belirtmekte fayda var fakat Ferrari, ‘Coca Cola’ adı verilen alanın dizaynından bir şeyler kazanabileceklerini düşünüyor, böylece aracın gövdesi ve difüzöründen elde edilen yükün kanatlardan gelen etkiyi geçmesi bekleniyor.

Yeni vites kutusu, tarak şeklindeki dizilimi sebebiyle değişken yüksekliklerde çok dengesiz kalan arka süspansiyon eklentilerinin hidrolik kontrolle hareket edebilmesini sağlayacak. Bir anda arka taraftaki yükte görülen değişimler aracı çok dengesiz kıldığından, asfalta sıkıca tutunan bir arka taraf tercih eden Sebastian Vettel SF1000’le pist üstünde çok zor zamanlar geçirdi.

Daha aerodinamik vites kutusu, ‘Coca Cola’ akışını bozmak istemeyen motor mühendislerini; egzoz çıkışlarını 6 silindirli kartere daha yakın tutmaya zorlayacak. Bu işlem zor olmasına rağmen zorunlu olacak çünkü böylece yan taraflara sıkıştırılan radyant paketlerinin aerodinami üstündeki engelleyici etkileri kısmen azaltılabilecek.

Sıcak hava, hava deliklerinden aracın gövdesine çok yavaş geldiği için Ferrari; çok büyük açıklıklar kullanmak zorunda kaldı fakat bu de aracın aerodinamik verimliliğini bozarak sürüklenmelere yol açtı, daha sonrasında SF1000’in ileri hareket ederken gösterdiği direnç sebebiyle araç en yüksek hızına da ulaşamadı.

Anlaşılacağı üzere yapılan değişiklikler aracın çok önemli bir kısmında gerçekleşecek fakat şu anda her şey yolunda gitmiyor. Egzozlarda görülen dolaşıklık sebebiyle motorun tezgah testlerinde dayanıklılık sorunları görülüyor.

1-3 Mart arasında planlanan Barselona’daki kış testleri öncesinde çözülecek bazı sorunlar var fakat önceki yıllarda herhangi bir kısıt olmamasına rağmen şu anda FIA, izin verilen maksimum egzoz çifti sayısını 8’le sınırlandırmış durumda.

Yeni termal motor halihazırda eski ‘güçsüz’ 2020 motorundan 15 beygir daha fazla güç üretiyor. Takımın hedefi ise homologasyon tarihine kadar yeni bir intercooler ve hibrit motoru geliştirmek adına tur boyunca elektrik gücünün verilme süresini arttıracak yeni bir MGU-K ünitesiyle 30 bg kazanç sağlayabilmek.

Özetleyecek olursak SF21, SF1000’le dışarıdan benzerliği haricinde çok daha sağlıklı bir tasarım döneminden geçecek. Tek koltuklu araçtan Ferrari’nin istediği performansı alıp alamayacağını görmek için ise beklememiz gerekecek...