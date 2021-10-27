Binotto: "SF21, yeni motor sayesinde hız kazandı"

Ferrari, Rusya Grand Prix'sine yeni bir hibrit sistemin de içerisinde bulunduğu yeni bir güç ünitesi getirmişti ve bu güç ünitesi, İtalyan ekibin son yarışlardaki artan performansına yardım etti.

Amerika, normalde McLaren'a daha çok uyması gereken bir pistti ancak Charles Leclerc rahat bir dördüncülük aldı.

Mattia Binotto, yarışla ilgili şöyle dedi: "Charles harika bir yarış çıkardı. İyi bir tempoya sahipti, zorlayabiliyordu ve bazı noktalarda öndekiler kadar hızlıydı."

"Bu da aracın, güç ünitesi sayesinde geliştiğini gösteriyor. Aracımızın durumu göz önüne alındığında iyi bir sonuçtu."

"Carlos içinse çok kötüydü. Charles, Ricciardo'nun 35 saniye önünde finiş gördü ve bunu potansiyel olarak Carlos da yapabilirdi. Fakat bundan faydalanamadık."

"Yumuşak lastikle başladı fakat pozisyon kazanma şansı bulamadı. O andan itibaren yarışı karmaşık bir hal aldı. O lastiklerle attığı ilk bölüm hiç kolay değildi ama çok iyi yönetti ve çok iyi bir sürüş çıkardı."

Binotto, motor tarafında geçen yıla kıyasla çok büyük bir ilerleme kaydettiklerini düşünüyor.

"Griddeki en iyi motorla aramızda hâlâ fark olduğunu biliyoruz ancak bu farkın artık o kadar da büyük olmadığını görüyoruz."

"Bu hafta sonuna bakarsak, maksimum yere basma gücüne sahip olmamıza rağmen bir şekilde diğerlerinin hızına yakın olduğumuzu ya da neredeyse aynı hızda olduğumuzu gördük. Geçen yılla kıyasladığımızda ileriye doğru büyük bir adım oldu."

"Bu yıl McLaren orta ve yüksek hızlı hızlı virajlarda her zaman çok rekabetçiydi. Austin'de de bu tarz çok fazla viraj var fakat genel performansımıza baktığımda, bu hafta sonu onlardan daha hızlıydık."

"Sıralama turlarında bu durum açıktı ve Charles yarışı Ricciardo'nun 35 saniye önünde bitirdi. Genel olarak bu hafta sonu onlardan daha hızlıydık."

"İşte bu yüzden Carlos'un öne geçememesinden dolayı üzgünüm."

Meksika GP sorulduğunda Binotto, "Austin kâğıt üstünde aracımıza uygun bir pist değildi. Bu yüzden son yarışlarda kaydettiğimiz ilerlemeden memnunun. Motor kesinlikle sıralama turları ve yarışta bize yardımcı oldu. Aynı zamanda sonraki yarışlar için de bize güven veriyor." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF21, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, and Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images