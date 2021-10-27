Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Norris: "Sanırım insanlar 'kötü sürdüğümü' düşündü" Sonraki / Vergne: "Formula 1'e dönebilseydim, çoğu şeyi farklı yapardım"
Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Binotto: "SF21, yeni motor sayesinde hız kazandı"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, SF21'in Rusya GP'ye getirdikleri yeni güç ünitesi sayesinde ilerleme kaydettiğini söylüyor.

Binotto: "SF21, yeni motor sayesinde hız kazandı"

Ferrari, Rusya Grand Prix'sine yeni bir hibrit sistemin de içerisinde bulunduğu yeni bir güç ünitesi getirmişti ve bu güç ünitesi, İtalyan ekibin son yarışlardaki artan performansına yardım etti.

Amerika, normalde McLaren'a daha çok uyması gereken bir pistti ancak Charles Leclerc rahat bir dördüncülük aldı.

Mattia Binotto, yarışla ilgili şöyle dedi: "Charles harika bir yarış çıkardı. İyi bir tempoya sahipti, zorlayabiliyordu ve bazı noktalarda öndekiler kadar hızlıydı."

"Bu da aracın, güç ünitesi sayesinde geliştiğini gösteriyor. Aracımızın durumu göz önüne alındığında iyi bir sonuçtu."

"Carlos içinse çok kötüydü. Charles, Ricciardo'nun 35 saniye önünde finiş gördü ve bunu potansiyel olarak Carlos da yapabilirdi. Fakat bundan faydalanamadık."

"Yumuşak lastikle başladı fakat pozisyon kazanma şansı bulamadı. O andan itibaren yarışı karmaşık bir hal aldı. O lastiklerle attığı ilk bölüm hiç kolay değildi ama çok iyi yönetti ve çok iyi bir sürüş çıkardı."

Binotto, motor tarafında geçen yıla kıyasla çok büyük bir ilerleme kaydettiklerini düşünüyor.

"Griddeki en iyi motorla aramızda hâlâ fark olduğunu biliyoruz ancak bu farkın artık o kadar da büyük olmadığını görüyoruz."

"Bu hafta sonuna bakarsak, maksimum yere basma gücüne sahip olmamıza rağmen bir şekilde diğerlerinin hızına yakın olduğumuzu ya da neredeyse aynı hızda olduğumuzu gördük. Geçen yılla kıyasladığımızda ileriye doğru büyük bir adım oldu."

"Bu yıl McLaren orta ve yüksek hızlı hızlı virajlarda her zaman çok rekabetçiydi. Austin'de de bu tarz çok fazla viraj var fakat genel performansımıza baktığımda, bu hafta sonu onlardan daha hızlıydık."

"Sıralama turlarında bu durum açıktı ve Charles yarışı Ricciardo'nun 35 saniye önünde bitirdi. Genel olarak bu hafta sonu onlardan daha hızlıydık."

"İşte bu yüzden Carlos'un öne geçememesinden dolayı üzgünüm."

Meksika GP sorulduğunda Binotto, "Austin kâğıt üstünde aracımıza uygun bir pist değildi. Bu yüzden son yarışlarda kaydettiğimiz ilerlemeden memnunun. Motor kesinlikle sıralama turları ve yarışta bize yardımcı oldu. Aynı zamanda sonraki yarışlar için de bize güven veriyor." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF21, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, and Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, and Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Norris: "Sanırım insanlar 'kötü sürdüğümü' düşündü"
Önceki haber

Norris: "Sanırım insanlar 'kötü sürdüğümü' düşündü"
Sonraki haber

Vergne: "Formula 1'e dönebilseydim, çoğu şeyi farklı yapardım"

Vergne: "Formula 1'e dönebilseydim, çoğu şeyi farklı yapardım"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Vergne: "Formula 1'e dönebilseydim, çoğu şeyi farklı yapardım" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Vergne: "Formula 1'e dönebilseydim, çoğu şeyi farklı yapardım"

Hamilton: "Verstappen'i lastiklerim aşırı ısındığı için geçemedim" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Hamilton: "Verstappen'i lastiklerim aşırı ısındığı için geçemedim"

Amerika GP'ye üç gün boyunca 400 bin kişi gelmiş Birleşik Devletler GP
Formula 1

Amerika GP'ye üç gün boyunca 400 bin kişi gelmiş

Son Haberler

Vergne: "Formula 1'e dönebilseydim, çoğu şeyi farklı yapardım"
Formula 1 Formula 1

Vergne: "Formula 1'e dönebilseydim, çoğu şeyi farklı yapardım"

Binotto: "SF21, yeni motor sayesinde hız kazandı"
Formula 1 Formula 1

Binotto: "SF21, yeni motor sayesinde hız kazandı"

Norris: "Sanırım insanlar 'kötü sürdüğümü' düşündü"
Formula 1 Formula 1

Norris: "Sanırım insanlar 'kötü sürdüğümü' düşündü"

Hamilton: "Verstappen'i lastiklerim aşırı ısındığı için geçemedim"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Verstappen'i lastiklerim aşırı ısındığı için geçemedim"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.