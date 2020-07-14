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Formula 1 / Son dakika

Binotto: "SF1000'deki sorunların kökünü bulmalıyız"

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Binotto: "SF1000'deki sorunların kökünü bulmalıyız"
Ekleyen:
, Editör
14 Tem 2020 11:04

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, mevcut durumdan çıkmak için SF1000'deki sorunların kökünü bulmaktan başka çareleri olmadığını söyledi.

Ferrari, geçen yıl yaşadığı sorunların ardından bu yıl virajlarda yere basma gücünü arttırmaya odaklandı.

Ancak yeni SF1000, beklenen performansı vermedi ve İtalyan ekip, mevcut konseptte önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda yeni bir ön kanat ve taban denediler. Macaristan'da daha fazla güncelleme olacak ve radyatör/sidepod değişikliğine ek olarak yepyeni bir egzoz tasarımı denenecek.

Ferrari yıllardır kullandığı burun konseptini de Silverstone'da değiştirmeyi planlıyor gibi görünüyor.

Bununla birlikte bu yıl düzlüklerde ciddi zaman kaybeden SF1000 hakkında konuşan Ferrari takım patronu Mattia Binotto, takımın sorunun kökünü anlamaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Binotto, "Bu durumdan nasıl çıkacağımızın bir önemi yok. İlerlemek için, sorunun kaynağını anlamamız gerek."

"Sadece sorunun nerede olduğunu bulursanız ilerleyebilirsiniz. Bu, aracın tek bir parçasıyla ilgili olmayabilir. Yani bir metot ya da aracın temelini oluşturan bir konsept sorunu olabilir."

"Böyle bir durumda açık olmak, her şeyi gözlemlemek ve doğru çözümü bulmak için analizler yapmak doğru olan şeydir."

"Bu yüzden en önemli şey açık olmak ve her şeyi her açıdan analiz etmek olacak." dedi.

 
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Editör Kemal Şengül

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