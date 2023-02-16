Binotto: "SF-23, ben oradayken tasarlandı fakat benim değil, Ferrari'nin aracı"

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Mattia Binotto'nun istifa kararı sonrası Ferrari takım patronluğu görevine Frederic Vasseur getirilmişti. Binotto, Aralık sonunda ayrılana kadar Ferrari'nin 2023 projesi üzerinde çalışmaya devam etti.

Binotto, spordaki en yetenekli mühendislerden birisi olarak kabul ediliyor ve 2023 aracının gelişiminde de bizzat rol aldı.

Takımın 2023 gelişim planı ve diğer konular da yine Binotto orada çalıştığı dönemde belirlendi. Dolayısıyla 2023 projesi Vasseur'den ziyade Binotto'nun etkisiyle ortaya çıktı.

Bugün Maranello'da Frederic Vasseur ile konuşurken görülen Binotto, Parma'da yaptığı bir konuşmada yeni Ferrari hakkında açıklamalarda bulundu.

Formula 1'in bireysel bir spordan ziyade takım sporu olduğuna değinen Binotto, "Bu araç geçen yıl ben Ferrari'deyken tasarlandı ve 2022 aracının bir evrimi; fakat benim aracım değil, Ferrari'nin aracı." diye ekledi.

Binotto sonrasında bir pilotun araç üzerindeki etkisiyle ilgili şunları söyledi: "Kazanmak için en iyi araca ihtiyacınız var. Bir sürücü sadece pistteki son 0.2 saniyelik farkı yaratır. Yetenek, sürüş becerileri ve zihniyet de çok önemlidir çünkü bir sürücünün tüm takımı yönetmesi gerekir."

"Sonuçta sürücü takımın kahramanıdır, en önemli kişilerden biridir, gazetecilerle, başkanla, mekanikerlerle, tüm takımla en çok o konuşur."

"Dolayısıyla bir sürücünün pistte fark yarattığını düşünüyorum fakat aynı zamanda takımı motive etme ve gelişim becerisi de fark yaratıyor." dedi.

Ferrari, geçtiğimiz günlerde yaptığı testlerde yeni SF-23'ten memnun görünüyor fakat gerçek cevapları Bahreyn'de alacaklar.