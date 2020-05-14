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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2020 sezonunu Vettel'le tamamlayacak

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Ferrari, 2020 sezonunu Vettel'le tamamlayacak
Ekleyen:
, Editör
14 May 2020 19:41

Ferrari takım patronu Mattia Binoto, söylenenlerin aksine 2020 sezonunu Sebastian Vettel ile tamamlayacaklarını doğruladı.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, 2020 sonunda İtalyan ekipten ayrılacağını resmen açıkladı ve yerini Carlos Sainz alacak.

Söylentilere göre Vettel, 2020'de yarışmayabilir ve yerini Antonio Giovinazzi alabilirdi.

Fakat Ferrari takım patronu Mattia Binotto, bu sezon Vettel'in yarışmaya devam edeceğini doğruladı.

"2020 sonrasında Seb'in ne yapacağını bir tek Seb biliyor. Ferrari ile 6 yıl yarışma şansı yakaladı ve bu bir rüyadır. Ona hem bir insan hem de bir yarışçı olarak değer veriyoruz. İlişkimiz iyi ve bunun sebepleri çok net. Onun ruhunda Ferrari var ve 2020'de iyi bir sezon geçirmesini bekliyorum. Çünkü bizi önemsiyor ve o bir profesyonel."

"Ona en iyi aracı sağlamaya çalışacağız. Bu sayede mümkün olan en iyi şartlarda mücadele edebilecek. Yarışmaya devam etmek istiyor."

"Kendi açımızdan hedeflerimiz değişti, gençlere çok fazla güveniyoruz ve bu projelere odaklanıyoruz. Fakat Seb, bu sezonu bizimle tamamlıyor ve şu anda iyi bir iş yapmak için motive olmuş durumda. İyi bir performans göstermek istiyor."

Binotto, Giovinazzi'nin Ferrari'ye geçişi için henüz erken olduğunu da doğruladı.

"Antonio, bir pilot olarak çok değer verdiğim ve takdir ettiğim bir çocuk. Ama tek yılın ardından Ferrari'ye gitmek bence çok fazla sorumluluk gerektiriyor ve bunun için henüz çok erken."

"Omuzlarını dik tutmalı. Gelişimine güveniyoruz ve kendisine yardım edeceğiz. Tecrübe kazanmalı. Onu destekleyeceğiz çünkü o bizim pilotumuz ve planlarımızın bir parçası."

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Editör Kemal Şengül

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