Binotto: "Sezon başından beri üzerinde çalıştığımız güncelleme paketi İspanya'ya gelecek"

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Ferrari, sezonun beşinci yarışı geride kalmasına rağmen henüz aracına önemli güncellemeler getirmedi.

Son iki yarışta Red Bull'un Ferrari'ye karşı üstünlük sağladığı görülürken, Binotto artık bir cevap vermeleri gerektiğinin farkında.

Binotto, "Yarıştaki performansımızdan tamamen memnun olamayız."

"F1-75, rekabetçi olmaya devam ediyor fakat çalışmaya ve aracı geliştirmeye devam etmeliyiz çünkü Red Bull, son iki yarışta bize oranla birkaç ondalık daha hızlı olduğunu gösterdi."

"Elbette bu hafta sonundan çıkardığımız puan sayısını ve her iki şampiyonayı birden lider götürdüğümüzü düşünürsek, durum o kadar da hayal kırıklığı yaratmıyor ancak artık bir cevap vermemiz gerektiği de açık."

"İyi bir iş yapmayı istiyoruz ve gidilecek daha çok yarış var." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 overtakes Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Binotto, hem Leclerc hem de Sainz'dan övgüyle bahsetti.

"Her iki sürücümüzü de ortaya koydukları performanstan ötürü tebrik etmek istiyorum. Charles muhteşem bir pole pozisyonunun ardından yarışı kazanabilmek için elinden gelen her şeyi yaptı."

"Carlos ise cuma günü yaşadığı kaybı telafi etti ve pazar günkü yarışta Perez'e karşı güçlü bir savunma yaparak sağlam bir performans sergiledi."

Binotto, İspanya GP'ye sezon başından beri üzerinde çalıştıkları önemli bir güncelleme getireceklerini söyledi.

"Beş yarışın ardından her iki şampiyonada birden öndeyiz ve İspanya'ya bazı güncellemeler getireceğiz."

"Red Bull düzlüklerde çok hızlı ve bu hem atak hem de savunma yapmalarına yardım ediyor. Fakat aynı zamanda virajlarda da çok hızlılar. Şimdi gelişmek bizim elimizde. Onların seviyesine gelmeliyiz."

"İspanya'ya sezon başından beri üzerinde çalıştığımız bir güncelleme paketi getireceğiz. Bunun işe yarayıp yaramayacağını göreceğiz. Bu her zaman mühendisler için bir şüphe ve aynı zamanda bir umut anıdır."

"Kimin daha iyi olacağını göreceğiz çünkü Red Bull'un da baz güncellemeler getirmesini bekliyoruz."