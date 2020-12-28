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Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Schumacher'in geri bildirimleri mükemmel değildi çünkü her turu harikaydı"

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Binotto: "Schumacher'in geri bildirimleri mükemmel değildi çünkü her turu harikaydı"
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Ferrari takım patronu Mattia Binotto, sanılanın aksine Michael Schumacher'in geri bildirimlerinin çok iyi olmadığını söyledi.

Michael Schumacher beşi Ferrari'de olmak üzere kariyeri boyunca yedi şampiyonluk kazanmayı başardı ve tarihin en iyilerinden birisi olarak görülüyor.

Daha önce Ferrari'de Schumacher'le birlikte çalışan takım patronu Mattia Binotto, Alman pilot hakkında ilginç sözler sarf etti.

Beyond the Grid podcastinde konuşan Binotto, "Schumacher'in geri bildirim verme konusunda güçlü olduğunu sanmıyorum ve bunun hakkında herkes tam tersini düşünüyor."

 "Onun için her şey çok basitti çünkü inanılmaz derecede hızlıydı."

"Araç ayarlarında herhangi bir değişiklik yaptığımızda ayarların daha mı hızlı yoksa daha mı yavaş olduğunu görebilmek için olabildiğince hızlı sürerdi."

"O kadar hızlı ve tutarlıydı ki aracın ayarlarında ki değişiklikler direk görünüyordu. O hızlıysa pozitif, yavaşsa negatifti."

"Tur zamanlarının istikrarlı olması konusunda o kadar iyiydi ki, asıl geri bildirimi tür zamanları oluyordu. Garaja geldiği zaman da eğer öncekilere göre daha hızlı gittiyse geri bildirimi pozitif oluyordu." dedi.

Aralarındaki ilişkiyle ilgili Binotto, "Birbirimiz için arkadaştık demek fazla kaçabilir, sonuçta ikimiz de çalışıyorduk. Ama Schumacher yarış hafta sonundan önce her zaman futbol oynamak istiyordu, takım onu böylece daha iyi tanıyordu. Futboldan sonra hep birlikte restorana giderdik. Mühendislerle arasında karşılıklı bir saygı vardı. Arkadaşlık bundan daha farklı bir şey." dedi.

Binotto, o dönem Schumacher'le çalışırken elde ettikleri başarıların büyüklüğünün farkında olmadıklarını söylüyor.

"Michael ile yakaladığımız başarılar sırasında özel bir şey yaptığımızın kesinlikle farkında değildim. Bu kadar yoğun bir şekilde yaptığınızda, bir sonraki yarışı sabırsızlıkla bekliyorsunuz. Her yarış hafta sonunu istiyorsunuz."

"Ferrari ile özel bir şey başardığımızı yıllar sonra fark ettik."

"O galibiyet dönemi içinde bunun farkında olmuyorsunuz çünkü o anda esas olarak yaptığınız işten zevk alıyorsunuz."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Zeynep Temel

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