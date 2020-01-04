Binotto: "Schumacher yetenekli ancak gelişmeli"

Geçen yılın başında Ferrari Genç Sürücü Akademisi'ne katılan Mick Schumacher, 2019 yılını Formula 2'de yarışarak geçirmişti.

Alman pilot düzenli podyum savaşı vermekte zorlandığı yılda bir galibiyet aldı ve bunun dışında hiç podyuma çıkamadı.

Diğer tarafta Bahreyn'de hem Alfa Romeo hem de Ferrari F1 araçlarını test etti ve iyi bir performans ortaya koydu.

Genç sürücünün ismi 2021 için Alfa Romeo koltuğuyla anılıyor ve hatta direkt olarak Ferrari'ye geçebileceği yönünde ilginç iddialar da bulunuyor.

Ancak Mattia Binotto, bunun için erken olduğunu söyledi.

Ferrari patronu, "Ferrari Sürücü Akademisi'nin bir parçası olmasından ötürü gurur duyuyoruz. Sadece Michael Schumacher'in oğlu olduğu için değil, aynı zamanda iyi bir sürücü olduğunu düşündüğümüz için akademimize aldık. Aslında geçen sezon oldukça iyi bir performans sergiledi."

"Performansına bakarsak, iyiydi. Şampiyonadaki sıralamaya bakarsanız, en deneyimli sürücülerin en üstte bitirdiğini görebilirsiniz. Ancak deneyim kazanması adına iyi bir sezon geçirdi. Eğer çaylaklara bakarsanız, oldukça iyi bir iş yaptı. Bence yeni sezon onun için önemli olacak, çünkü ne kadar ilerleme kaydettiğini gösterme şansı var."

"Önümüzdeki yıl ondan çok şey bekliyoruz, çünkü artık bir sezonluk deneyimi var ve gelecekte Formula 1 için iyi bir aday olacağından eminiz."

"Mick yetenekli bir pilot ve Ferrari akademisinin amacı, Ferrari'de yarışacak bir sonraki genç yeteneği bulmak. Onun bu grupta kalmak için gerekene yeteneğe sahip olduğuna inanıyorum."

"Formula 2'de yarışan genç yeteneklerimiz var ancak 2021'de tecrübeli sürücülere sahip olmak önemli, çünkü o yıl tamamen yeni bir araç kullanacağız."

"Mick, şimdilik Ferrari koltuğu için bir seçenek değil ama Formula 1 için iyi bir aday." dedi.