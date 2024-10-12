Mick Schumacher, Audi ile F1'e dönebilir

Mattia Binotto, Ferrari’deki uzun kariyerinin ardından Formula 1’e Audi ile dönüş yaptı. İtalyan Corriere della Sera’ya verdiği röportajda Binotto, takımı sıfırdan kurma şansı olduğu için Audi’yi tercih ettiğini belirtti.

Audi’nin zorlu bir süreçle karşı karşıya olduğunu dile getiren Binotto, "Önümüzde Everest var ve şu anda sadece en aşağıyı görebiliyoruz. Yolumuzu belirlemek çok önemli." ifadelerini kullandı.

Binotto, Audi’nin hedeflerine ulaşması için önemli stratejiler geliştirdiklerini ve genç yeteneklere yatırım yapacaklarını söyledi.

Hulkenberg’in deneyimli pilot olarak takımda olduğunu ancak ikinci pilot pozisyonu için acele etmediklerini belirtti.

Binotto, "Genç ve yetenekli bir pilota ihtiyacımız var, Mick Schumacher bu isimlerden biri,” diyerek Ferrari’den tanıdığı Schumacher'i değerlendirdiklerini ekledi.

Binotto, Ferrari’deki yıllarına ve Audi’deki hedeflerine değinirken, "Ferrari’de 24 yıl geçirdim ve her anı değerliydi, ancak Audi'de sıfırdan başlama fırsatı beni cezbetti. Ferrari’nin kazandığını görmek beni mutlu eder çünkü o projede ne kadar çok çalışıldığını biliyorum." dedi.

Ayrıca 2024 sezonu için tahminlerde bulunarak, "Verstappen pilotlar şampiyonluğunu kazanacak, McLaren ise takımlar şampiyonu olacak." ifadelerini kullandı. Audi’nin zirveye ulaşmasının ise 5-7 yıl alacağını belirten Binotto, “2030’da rekabetçi olmayı bekliyoruz.” dedi.