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Formula 1 Amerika GP

Binotto: "Schumacher listemizde fakat duygusal davranmayacağız"

Mattia Binotto, Mick Schumacher ile ilgilendiklerini bir kez daha doğruladı fakat net bir şey söylemekten de kaçındı.

Ezel Tan
Mick Schumacher, Reserve Driver, Mercedes-AMG F1 Team

Mick Schumacher, Reserve Driver, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Mick Schumacher, 2025 yılında Formula 1'e girmek istiyor ve Sauber ile görüşme halinde olduğu biliniyor.

Sauber'in listesinde Valtteri Bottas, Gabriel Bortoleto ve Franco Colapinto gibi başka isimler daha var.

Fakat Mattia Binotto, Mick'in şansını küçümsemiyor.

Sky Almanya'ya konuşan Binotto şöyle diyor: "Mick transfer listemizde yer alıyor."

"Onunla görüştüm ve henüz kararın verilmediğini söyledim. Şu anda bunun dışında söyleyebileceğim bir şey yok."

"Mick'le iyi anlaşıyoruz fakat sözleşme konusundaki karar duygusal değil rasyonel olacak."

Mattia Binotto, CEO and CTO, Stake F1 Team KICK Sauber, watches down the pit lane

Mattia Binotto, CEO and CTO, Stake F1 Team KICK Sauber, watches down the pit lane

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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