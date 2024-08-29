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Formula 1 İtalya GP

Binotto, Sauber ile ilk kez İtalya GP'ye gelecek

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, bu hafta sonu İtalya GP'de Sauber garajında olacak.

Ezel Tan
Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, with Jonathan Wheatley, Team Manager, Red Bull Racing

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, with Jonathan Wheatley, Team Manager, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mattia Binotto 'nun Audi'nin Formula 1 programının başına geçeceği bir aydan daha uzun bir süre önce biliniyordu, ancak o zamandan beri İtalyan yönetici padokta hiç görünmedi.

Böyle bir ziyaretin kendisi için hoş olmayabileceği ortada çünkü Sauber şu anda açık şekilde en yavaş takm konumunda.

Ancak Auto Bild, Binotto'nun Monza'da Sauber'i ziyaret edeceğini ve Audi Yönetim Kurulu Başkanı Gernot Döllner ile bir araya geleceğini öğrendi.

Sauber Grubu'nun eski CEO'su Andreas Seidl, 1 Ağustos'a kadar tüm yetkilerini Binotto'ya devretmişti.

Öte yandan Seidl'in McLaren'den getirdiği teknik direktör James Key'in durumu ise belirsizliğini koruyor.

Sauber bu yıl başarısız bir sezon geçirdi ve bu kadar kötü sonuçlara rağmen Key'i gönderip göndermeyeceği belirsiz.

Nico Hulkenberg'in takım arkadaşının kim olacağı da belirsiz. Fakat koltuk için öne çıkan adayların Valtteri Bottas ve Mick Schumacher olduğu düşünülüyor.

Binotto'nun yetkileri devralmasıyla, bu süreçlerin hızlanması bekleniyor.

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