Binotto: "Şampiyonluğa ulaşmadan önce iyileştirmemiz gereken noktalar var"

Haberi dinle

2022 sezonu, Ferrari için rüya gibi başlamıştı ancak henüz dördüncü yarıştan itibaren sezonun gidişatı tamamen değişti; Avustralya GP'sinin ardından ana rakibi Max Verstappen'in 46 puan önünde bulunan Leclerc an itibariyle 100 puandan fazla bir farkla geride. Bu başarısızlığın sebebi olarak birçok faktör gösterilebilir, ancak tüm bu faktörlerin kesişim noktasına baktığımızda karşımıza bir kişi çıkıyor: Mattia Binotto. İtalyan basınında koltuğunu kaybedebileceği konuşulan Binotto, İtalya GP'si hafta sonunda Ferrari CEO'su John Elkann tarafından da yapıcı bir şekilde eleştirildi.

Bu eleştirilere yanıt veren ve bu sezon kaydettikleri gelişime dikkat çeken Binotto, gelişmeleri gereken noktalar olduğunu da kabul etti.

Binotto, "Olay daha çok beklenti yönetimiyle ilgili, ama bence bundan da öte [Elkann'ın] tam olarak söylediği şey 2026'dan önce şampiyon olmak -elbette bunun için hırslıyız ve en kısa sürede zirveye ulaşmak istiyoruz. Bu sezona baktığımızda, bir şekilde şampiyonluğu kazanacak konumda olmak için hala atılması gereken adımlar olduğunu görüyoruz, bunun farkındayız."

"Geçtiğimiz sezona göre muazzam bir gelişme kaydettiğimizi düşünüyorum, en son ne zaman bu kadar geliştiğimizi görmek için epey geriye gitmeniz gerek."

"Genel olarak, mevcut aracı geliştirmede harika bir iş çıkardık ama yine de bazı sorunlar var; bunların başında bize birkaç zafere mal olan dayanıklılık sorunları geliyor. Şampiyon olmak istiyorsanız hiç şüphesiz ki dayanıklı bir araca sahip olmanız gerekir."

"Yarış yönetimi, strateji, pit stoplar gibi konularda da iyileşmemiz şart. Her zaman mükemmel olmanız imkansız, fakat en iyisi olmaya ihtiyacımız var ve hata yapıyor olmamız birçok alanda gelişmemiz gerektiği anlamına geliyor."

"Takım harika bir araca imza attı, ancak şampiyonluğa ulaşmak için iyileştirmemiz gereken birçok nokta olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede zirvenin sahibi olmak için hepimiz çok sıkı çalışıyoruz." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images