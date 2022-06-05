Binotto: "Şampiyonanın bütçe sınırından etkilenmesi utanç verici olacak"

Haberi dinle

Dünya genelinde enflasyonun yükselmesinin ardından takımların genel masraflarının yanı sıra elektrik ve lojistik maliyetlerinin de keskin bir şekilde artması, bütçe sınırının yükseltilmesine yönelik taleplerin çoğalmasına sebep oldu.

Red Bull takım patronu Christian Horner bütçe sınırının artmaması durumunda bazı takımların son dört yarışı kaçırması riskine dikkat çekerken, Ferrari takım patronu Mattia Binotto ise bütçe sınırının gelişim yarışını baltalamasına izin verilmemesi gerektiğinde ısrarcı.

Bütçe sınırı konusunda Horner'ın görüşlerine katılıp katılmadığı sorulan Binotto, "Evet, katılıyorum. Birçok takımın da aynı görüşte olduğunu düşünüyorum. Bu aramızda sürekli konuştuğumuz bir konu."

"Bütçe sınırına inanıyoruz, ancak ortada mücbir sebepler var. Yüzde altı gibi beklenmedik derecede yüksek bir enflasyon omuzlarımızdaki baskıyı oldukça arttırıyor. Kendimizi bütçe açığını 5 milyon dolar düşürmeye veya yepyeni araçlara hazırlayabiliriz, ama böylesine yüksek bir enflasyona hazırlayamayız."

"Tüm takımların kısa süre içinde bütçe sınırına ulaşacağına eminim. F1 gibi bir sporda şampiyonanın bütçe sınırı tarafından etkilenmesi gerçekten utanç verici olacak. F1, sportif ve teknik bir meydan okuma olarak kalmalıdır."

"Bütçe sınırının yalnızca ikinci senesindeyiz, birtakım ince ayarlar yapmak uzun yıllar alacak. Finansal düzenlemelerin düşük vadesi nedeniyle takımlar arasında herhangi bir adalet veya eşitlik bile kalmayabilir."

"Bence yapabileceğimiz tek şey sorumluluk bilinciyle biraz soluklanmak ve asla öngöremeyeceğimiz bir şey olan enflasyonla mücadele için bütçe sınırını yükseltmek. Yıl sonundaki şampiyonluk tartışmalarından veya şampiyonluğu en çok harcama yapan takımın kazandığı yönündeki tartışmalardan kaçınmak için bu gerekli -böyle bir durumun ortaya çıkması hoş olmazdı.

"Kendi açımızdan bakarsak, Ferrari'nin bütçe sınırını aşmaması için hiçbir yol yok, sezonun bir aşamasında bu gerçekleşecek." dedi.

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, in the team principals Press Conference Fotoğraf: FIA Pool

Binotto, bütçe sınırını aşan takımlar için herhangi bir ceza bulunmadığını da ekliyor.

Ferrari takım patronu, "Yönetmelikte %5 gibi bir eşik var. Bütçe sınırını aşarsanız, ancak bu oran %5'i geçmezse, bu küçük bir ihlal olarak kabul edilecektir."

“Mücbir sebeplere bağlı durumlarda küçük bir ihlal nasıl belirlenecek? Hakemler ve FIA ​​cezalar açısından nasıl bir karar verecek? Hiçbir fikrim yok, sadece birçok takım için bütçe sınırını tutturmanın herhangi bir yolu olmadığını düşünüyorum."

“İnsanları işten çıkarmak da doğru bir seçim olmaz. Zaten yaz geldi. Bu durumdan sağlayacağımız fayda, içinde bulunduğumuz fiyat ve maliyet artışı ile başa çıkmak için yeterli değil."

"Bütçe sınırının sonuçları ne olacak? En önemlisi, birçok takımın bunu ihlal edecek. Bunun yeni mali düzenlemeler için kötü olacağını düşünüyorum. Düzenlemeleri ihlal ettiğimiz noktaya gelirsek, bunun değerini tartışmaya başlayacağımızı düşünüyorum. Her şeyi yeniden tartışmak işe yarayacak mı?"

"Biraz nefes almalı, bu meseleye biraz daha zaman ayırmalı ve gelecek yıl itibariyle daha iyi, daha düzgün bir iş yapmaya çalışmalıyız." dedi.