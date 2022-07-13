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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Binotto: "Sainz'ın sorunu Bakü ile benzer"

Ferrari patronu Mattia Binotto, Carlos Sainz'ın yaşadığı sorunun Bakü'de Charles Leclerc'in yaşadığı ile oldukça benzer olduğunu dile getirdi.

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Binotto: "Sainz'ın sorunu Bakü ile benzer"
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Ferrari'nin başı bu yıl yaşanan dayanıklılık sorunlarıyla dertte görünüyor. İtalyan ekip, bu yıl genel anlamda daha güçlü bir motora sahip olsa da, bu motorda pek çok dayanıklılık problemi var.

Bunlardan sonuncusu Red Bull Ring'de, Sainz'ın güç ünitesinde ortaya çıktı ve aracın arka kısmı tamamen alev aldı.

Ferrari patronu Mattia Binotto, ilk incelemelerin ardından sorunun Bakü'de Charles Leclerc'in yaşadığıyla hemen hemen benzer olduğunu söyledi.

Binotto, “Carlos görünüşe bakılırsa Azerbaycan'da yaşadığımıza çok benzer bir sorun yaşadı. Maranello'da buna bir çözüm bulmak için çok çalışıyoruz."

"Bu sorunlar, önümüzdeki yarışlar için bizi endişelendiriyor. Fakat orta vadede endişelenmeye gerek yok çünkü takımın her şeyi çözeceğinden şüphem yok."

"Bana gelecek için umut veren çok güçlü bir motora sahibiz fakat sorunu çözmek vakit alıyor. Dayanıklılık için yeni bileşenler tasarlanması, üretilmesi ve test edilmesi gerekiyor."

"Bunun için birkaç hafta yeterli değil. Kısa vadede kat edilen mesafeyi kontrol ederek durumu iyileştirmeye çalışacağız.” dedi.

İlk 11 yarışın ardından Leclerc sürücüler sıralamasında Max Verstappen'in 38 puan gerisinde yer alırken, takımlar şampiyonasında Ferrari, Red Bull'un 56 puan gerisinde.

Binotto, şampiyonluk yolunda kaybettikleri bir şey olmadığı görüşünde.

Ferrari patronu, "Elbette her iki şampiyonayı da kazanabileceğimize inanmaya devam ediyoruz."

"Aracımız tüm yarışlarda rekabetçiydi ve önümüzdeki yarışları güven hissiyle bekliyoruz. Her anlamda çok güçlü bir ekibimiz var. Teknik anlamda iyiyiz, sürücülerimizin bakış açısı doğru, pit stoplar gayet iyi. Yani her şey pozitif." dedi.

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