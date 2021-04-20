Binotto: "Sainz ve Leclerc arasındaki ilişki çok iyi"

Ferrari, birçok kişiyi hayal kırıklığına uğratan 2020 sezonunun ardından 4 kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel ile yollarını ayırma kararı almıştı.

Bunun ardından, İtalyan takım, 2021 sezonu ve sonrası için McLaren ile başarılı iki sezon geçiren Sainz ile anlaştı.

Fakat Sainz’ın, yükselmekte olan McLaren’dan zor bir sezon geçiren Ferrari’ye geçişi pek çok kişi tarafından yanlış bir karar olarak görüldü. Buna rağmen Sainz, yaptığı seçimden pişman olmadığını her fırsatta dile getirdi.

Takım patronu Mattia Binotto ise, daha önce verdiği demeçlerde, Sainz’ın takıma yeni bir soluk getirdiğini ve sonunda tekrardan iki pilota da güvenebilmenin iyi olduğunu belirterek İspanyol pilotun takıma gelişinden oldukça memnun olduğunu vurgulamıştı.

Binotto, Ferrari’nin kendi evi olan İtalya'da gerçekleşen Emilia Romagna Grand Prix’sinde bir kez daha yeni Ferrari pilotu Sainz hakkında yorumlarda bulundu.

Takım patronu cuma günü şunları söyledi: “İlk olarak, Carlos'un çok deneyimli bir sürücü olduğunu düşünüyorum. Bunu dediğimde sadece sürüş yeteneği ve geri bildirim verme yeteneğinden bahsetmiyorum, aynı zamanda takıma entegre olma şeklini kastediyorum.''

''Bu, mühendislerle ve tüm ekiple iletişim kurma ve motive etme yeteneği. Çok sıkı çalışan biri, yarış hafta sonları değilken bile her zaman Maranello'da ve bu harika bir şey.”

Ayrıca yeni takım arkadaşı Charles Leclerc’le de yaşları yakın olduğundan ve birçok ortak ilgili alanları olduğundan oldukça iyi anlaştıklarını anlattı.

“Bence bu bizim için büyük bir destek, o yeni bir soluk. Charles için de önemli olduğunu düşünüyorum çünkü ikisinin bir şekilde iyi anlaştığını görebiliyorum.”

“Bence kendilerini ve birbirlerini zorluyorlar ki sadece yarış pistinde değil, aynı zamanda Maranello'da da çok olumlu bir hava var.''

''Simülasyonda birlikte çalışıyorlar, birlikte satranç oynuyorlar ve daha bunlar gibi birçok şey yapıyorlar. Bence bu çok olumlu bir deneyim.”

“Genel olarak şu an ki durum bu. Ben de çok hızlı olduğunu düşünüyorum ama bu bir sürpriz değil. Yarışta kesinlikle çok hızlı ama sıralamalarda da çok hızlı olabiliyor. Bunu son yıllara bakarak gördük ve iyi bir sürücü olduğunu biliyoruz. Ancak, bence asıl önemli olan ruh hali ve tüm takımla nasıl çalıştığı.”