Binotto: "Sainz ve Leclerc, birbirleriyle yarışmakta özgür"

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Ferrari bu sezona Red Bull'la benzer tempoda başlasa da, Avusturyalı ekibi büyük ölçüde etkileyen dayanıklılık sorunları sayesinde hem pilotlar hem de takımlar şampiyonasında rahat şekilde ilk sırada yer alıyor.

Fakat son yarış Avustralya GP, Carlos Sainz'ın yarış dışı kalmasından ötürü Ferrari için tamamen sorunsuz geçmedi. İspanyol pilot, cumartesi günkü sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanabilecek tempodaydı ancak önce kırmızı bayraklardan etkilendi, sonrasında da istediği turu çıkaramadı. Sonuç olarak da dokuzuncu başladı.

Sert lastikle yarışa başlayan ve daha fazla sorunla geriye düşen Sainz, 10. virajda hata yaparak çimlere çıktı ve spin atarak çakıl havuzuna gömüldü. Sonuç olarak da çok önemli puanlara veda etti.

Diğer tarafta Leclerc kazandığı iki zafer ve bir ikincilikle sürücüler şampiyonasında takım arkadaşının 38 puan önünde yer alıyor.

Fakat Binotto, Sainz'ın mücadeleye dönebileceğinden emin ve bu yüzden fırsat gelirse, ikilinin birbirleriyle yarışmakta özgür olacağını söyledi.

Binotto, Sky Sports F1'e verdiği demeçte şöyle dedi: "Birinci pilot seçimi şu anda kendimize sorduğumuz bir konu değil. Hem Charles hem de Carlos iki hızlı ve genç sürücü."

"Birbirleriyle savaşmakta özgürler. Bu, bizim için çok önemli"

"Carlos için durumun tempo anlamında düzeleceğini ve geri döneceğini düşünüyorum. O noktada ikisi arasındaki mücadeleyi görmekten keyif alacağım."

"Carlos son yarışta büyük hayal kırıklığı yaşadı ve bu hayal kırıklığını gayet iyi anlıyoruz."

"Avustralya'ya güçlü bir tempoda gelmesi ve hem cuma günü hem de cumartesi sabahı hızlı olduğunu kanıtlaması çok önemliydi."

"Sıralama turları ve yarışta biraz şanssızlık yaşadı. Gridde direksiyonla alakalı sorun yaşadı. Böyle şeylerin olmaması gerekiyor fakat olabiliyor."

"Fakat Carlos'un geri döneceğini ve döndüğünde daha güçlü olacağını biliyorum. Carlos en iyi formunu yakalamaya çalışıyor. Charles'la aynı seviyede olduğunu ve onu geçebileceğini göstermek istiyor."

"Bu hafta sonu çok iyi sürüyordu fakat şartlar ona yardımcı olmadı. Charles'la baş edebilecek güçlü bir Carlos görmeyi umuyorum ve bunun olacağına ikna olmuş durumdayım. Umduğum şey bu."

Imola'da sahip olduğu hızı tekrar görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

Laurent Mekies, Racing Director, Ferrari, Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Fotoğraf: Ferrari