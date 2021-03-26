Binotto: "Sainz takıma, ihtiyaç duyduğumuz 'taze havayı' getirdi"

Sainz McLaren takımında 2 sezon yarıştıktan sonra Sebastian Vettel’in yerine, Charles Leclerc’in takım arkadaşı olarak Maranello merkezli takıma geldi.

Sky Sports F1’e Sainz’in sezonun başından beri takıma ne kadar iyi entegre olduğunu anlatan Binotto, sezon öncesindeki 1.5 gün test ve İspanyol pilotun diğer hazırlık çalışmaları hakkında şunları söyledi: “Çok iyi gidiyor, çok olumlu bir şekilde şaşırdık.”

“Güçlü bir sürücü olduğunu, hızlı olacağını ve uzun sürüşlerde hızını yakalayabileceğini biliyorduk.”

“Fakat aynı zamanda takıma tecrübe de getirdi, çünkü genç bir pilot olsa da F1’de çok tecrübeli.”

“Charles’la ve takımla iyi anlaştığını düşünüyorum, iyi bir şekilde entegre oldu ve takımda çok olumlu bir atmosfer var.”

“Bunun taze hava olduğunu düşünüyorum, bazen taze havaya ihtiyacınız olur ve biz de şu anda tam olarak bunu arıyorduk. Bu açıdan çok mutluyuz.”

Testler hakkında takım açısından ise Binotto, "Çok fazla kilometre kaydedebildiğimiz için testler verimli geçti, program dahilindeki her şeyi yaptık."

"Dolayısıyla testlerden sonra inceleyecek çok verimiz oldu. Bunun tüm sezona hazırlık açısından çok iyi olduğunu düşünüyorum, fakat özellikle Bahreyn'deki yarış için çok değerliydi."

"Tur süreleri bakımından ise, sadece 3 gün olduğundan ve hava koşulları sık değiştiğinden bir şey söylemek zor, ilk birkaç gün çok sıcak ve rüzgarlıydı ve pistte çok kum vardı fakat sonrasında düzeldi."

"Ayrıca ilk gün de sıcak koşullar ve ortalama dereceler sebebiyle pist bir şekilde değişiyordu, yani performans açısından bir fikir sahibi olmamız zor." dedi.

Sainz, 2 hafta önce Bahreyn’deki sezon öncesi testlerinde SF21’le yaptığı testler sırasında birkaç kez pist dışına çıktı.

Autosport/Motorsport.com tarafından bunun arkasındaki sebep ve rüzgarlı koşulların Ferrari aracını ne kadar etkilediği sorulduğunda Sainz şu cevabı verdi: “Başımıza gelen tüm kazaların ve her sıkıntılı anın arkasında yatan sebebin rüzgar olduğunu söylemek artık çok yaygın bir sürücü bahanesi oldu.”

“Fakat rüzgarlı koşullar altında bu araçları pistte sürmek gerçekten çok zor.”

“Aracın içinde ne hissettiğimizi sizlere aktarmak çok zor fakat sadece 5-10 km/h’lik bir rüzgarda bile yol tutuşundaki ve araç dengesindeki değişim size çok zor anlar yaşatabiliyor.”

“Ve pistteyken aracın sınırlarını zorluyoruz - özellikle benim durumumda, henüz aracın sınırının nerede olduğunu da bilmiyorum.”

“Aracın o ekstrem koşullarda nasıl davrandığını görmek için, sınırı açığa çıkarmaya çalışıyorum.”

“Ve evet birkaç hata yaptım fakat bunu yapmaya istekli ve yaptığım için mutluydum, bunlar zaten planın amacıydı.”

“Asıl sorunuza dönecek olursam, rüzgar büyük bir fark yaratıyor ve o koşullar altında aracı sürekli kontrol altında tutmak çok zor.