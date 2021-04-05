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Formula 1 / Son dakika

Binotto: “Sainz, Ferrari'ye ‘yeni bir soluk’ getirdi”

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Mattia Binotto, Carlos Sainz'in Ferrari'ye gelişinin, Sebastian Vettel'in ayrılmasının ardından takıma "yeni bir soluk” getirdiğini söyledi.

Binotto: “Sainz, Ferrari'ye ‘yeni bir soluk’ getirdi”

İspanyol pilot, 4 kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel’in yerine gelerek Ferrari ile 2 yıllık bir kontrat imzaladı. Sainz, takımla ilk yarışı olan Bahreyn GP’de 8. sırayı alarak yarışı tamamladı.

Sezonun ilk yarış hafta sonunda, takım patronu Binotto,  “Sonunda tekrardan her iki sürücüye de güvenebilmek çok güzel.” diyerek eski Ferrari pilotu Vettel'i dolaylı yoldan eleştirdi. Vettel'in takımdan ayrılışının ardından Sainz'a övgü yağdırmaya devam etti.

Binotto, Sky F1'e verdiği röportajda şöyle konuştu: "Sağlam bir sürücü olduğunu farkındaydık, hızlı olacağını biliyorduk. Ayrıca uzun mesafelerde hızlı olacağını da."

“Takıma biraz deneyim getiriyor çünkü genç yaşına rağmen F1'de deneyimli bir sürücü."

“Bence Charles ile çok iyi geçiniyor, ekibiyle çok iyi geçiniyor. Takıma iyi entegre oldu, çok olumlu bir ruh hali var."

“Ayrıca bazen takıma yeni bir soluk gerekiyor, bizim aradığımız da tam olarak buydu. Bu açıdan çok mutluyuz.”

Sainz, Ferrari ile ilk yarışından sonra çok temkinli bir biçimde sürdüğünü ve sezon ilerledikçe daha agresif sürmeye çalışacağını söyledi.

“Kötü bir start aldım. Bu temelde birkaç hata yüzünden. Fakat bu benim ilk turda ağırdan alıp temkinli sürmemden de kaynaklı çünkü ilk turdan sağlam çıkacağımdan emin olmak istiyordum ve aracı kirli havaya karşı sürmeye alışmaya çalışıyordum.”

“Benim için tamamen yeni bir deneyim, tamamen yeni bir araçtı. Bu yüzden ağırdan alıp yarışın sonunu getireceğimden emin olmak istedim.”

“Sonrasında yakınımdaki araçlarla aramı açıp kirli havadan kurtulduğumda gerçekten çok hızlıydım. O yüzden şikayet etmeyeceğim ve bunu bir öğrenme süreci olarak kabul edip kendimi geliştirmeye devam edeceğim.”

“Özellikle bilinçli bir yaklaşımım olduğundan eğer ilk turda araca hakim hissedemediğim için aracı kaybedersem bu endişelenilmesi gereken bir nokta olurdu. Ancak startlarda McLaren’deyken hep çok iyi olmuşumdur ve burada McLaren’daykenki gibi ataklar yapmaya başlamadan önce aracı kirli havada sürmeye alışmak istiyorum. Bu yüzden bu bilinçli bir yaklaşımdı ve yakında üstesinden geleceğim.”

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Editör Selin Elif Köse

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