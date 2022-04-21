Binotto: "Sainz, Ferrari'nin önemli bir parçası"

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Carlos Sainz, 2021 yılı öncesinde Ferrari'ye katılmış ve ilk yılındaki performansıyla çoğu kesimi şaşırtmıştı. İspanyol pilot, bu yıl nispeten daha zor bir sezon geçiriyor.

Buna rağmen Ferrari, Sainz ile olan kontratını 2024 sonuna kadar uzatma kararı aldı. Resmi imzalar da bugün itibariyle atıldı.

Sainz gittiği her takımda, sahip olduğu çalışkanlık ve aracı geliştirmede oynadığı büyük rolle biliniyor. Ferrari ile anlaştıktan sonra İtalya'ya taşınan Sainz, fabrikada uzun saatler geçiriyor ve takımdaki çalışanlarla yakından ilgileniyor.

Hal böyle olunca Ferrari, Sainz'ın pist dışında yaptıklarından da memnun. Bundan ötürü yeni kontrat, hiç de sürpriz görünmüyor.

Ferrari patronu Mattia Binotto, şu anda en iyi sürücü kadrosuna sahip olduklarını söylerken, Sainz hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

Binotto, "Formula 1'deki en iyi sürücü kadrosuna sahip olduğumuza inandığımı defalarca söyledim. Bu yüzden her geçen yarış Carlos ile sözleşmeyi yenileyip, hem istikrar hem de devamlılık sağlamak doğal bir adım gibi görünüyordu."

"Carlos, takımda geçirdiği süre zarfında, ondan beklediğimiz yeteneğe sahip olduğunu, iyi sonuçlar alabileceğini ve karşısına çıkan fırsatların çoğunu kullanabileceğini kanıtladı."

"O, araçtan çıktığında, tüm takımın gelişimine ve ilerlemesine yardımcı olacak en küçük ayrıntıyı dahi düşünen çalışan bir işçi gibi."

"Birlikte iddialı hedeflerin peşinde koşabiliriz ve eminim Leclerc ile birlikte Ferrari efsanesini güçlendirip, takım tarihinde yeni sayfalar yazmada önemli bir rol oynayabilir." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari, 2nd position, Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, celebrate in Parc Ferme Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images