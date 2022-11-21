Binotto: "Sahte pit kararımız çok başarılıydı, takım için mutluyum"

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İlk pitlerin ardından yarışı ikinci sırada götüren Perez'in şampiyona ikinciliği için yarışı Leclerc'in önünde bitirmesi yetiyordu, ancak yine pitlerin ardından çok iyi bir tempo tutturan Monakolu pilot her tur Perez ile farkı kapatıyordu.

33. turda Leclerc-Perez farkı 2 saniyenin altına inmişken cesur bir adım atmaya karar veren Ferrari Leclerc'i pite çağırdı. Bu çağrıya cevap vermek ve pist üstü pozisyonunu korumak isteyen Red Bull da aynı tur Perez'i pite aldı.

Kısa süre sonra Ferrari'nin Perez'i ikinci pite zorlamak ve pist üstü pozisyonunu alabilmek için sahte bir pit hazırladığı ortaya çıktı, nitekim Leclerc yola devam ediyordu!

Yeni lastikleriyle avantaj kazanan Perez'in son turlara doğru Leclerc'i yakalaması bekliyordu, ancak Lewis Hamilton'ın ve tur bindirdiği sürücülerin arkasında zaman kaybeden Meksikalı pilot mücadeleyi ancak üçüncü sırada tamamlayabildi.

Leclerc böylece şampiyona ikinciliğine ulaşmayı başardı.

Sezon boyunca strateji alanında zayıf kaldıklarına dikkat çeken Mattia Binotto, iyi bir stratejiyle Leclerc'i ikinciliğe taşıyabilmelerinden ötürü mutlu.

Binotto, "Red Bull'u sahte bir pitle ikinci pite zorlama kararımız oldukça başarılıydı, takım için de harika olduğunu düşünüyorum."

"Ufak bir kandırmacayla pist üstü pozisyonunu alarak genel olarak doğru olanı yaptık. Bu kararı alabildikleri için takım adına çok mutluyum."

"Hem takımlar, hem de pilotlar şampiyonasında ikinciliğe ulaşmamız sezon geneline baktığımızda adildi, ancak Abu Dhabi'de en doğru kararı verdik."

"Ferrari her hata yaptığında hata yaptığında çok fazla eleştiriliyor, ama aynı zamanda bu çocukların çok iyi şeyler yapabileceğini de biliyorum." dedi.