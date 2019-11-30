Binotto: "Risk aldık ve işe yaramadı"

Sıralama turlarında Ferrari pilotları son saniyelerde piste çıktılar ve trafikte Sebastian Vettel lastiklerini yeterince ısıtamadığı için son turunda derecesini geliştiremedi.

Diğer tarafta Charles Leclerc zaman turuna dahi başlayamadı. İkili yarışa ikinci çizgiden başlayacaklar.

Seans sonrası konuşan Ferrari takım patronu Binotto, pistin gelişiminden faydalanabilmek adına son saniyelerde piste çıktıklarını ancak istedikleri sonucu alamadıklarını dile getirdi.

"Rakiplerimize kıyasla tempomuzun daha düşük olduğunu ve özellikle üçüncü sektörde çok fazla şey kaybettiğimizi anladık. Son denememizde, pistin gelişiminden faydalanabilmek adına turumuzu son anda atmaya karar verdik ve sürücülerimizi garajdan son dakikalarda piste çıkardık. Bu bir riskti ve bunun farkındaydık. Piste çıktık ve sonra trafik vardı. Bizi etkiledi. Farkında olduğumuz bir riskti ve bu sefer yolunda gitmedi."

"Sıralama turlarında bunun riskli bir karar olduğunu biliyorduk ve almaya karar verdik. Ancak riskin karşılığını basit şekilde alamadık."

"Burada yavaşız ve bunun sebebi yere basma gücü eksikliği. Çünkü aracın arka kısmı frenleme esnasında yeterince stabil olmuyor. Virajlarda araç dengesi, özellikle üçüncü sektörde en iyi olmaktan çok uzak. Ek olarak lastiklerden en iyi yol tutuşu elde etmek adına ilk iki sektörde agresif şekilde zorladığınız zaman, turun son kısmında performans büyük ölçüde düşüyor."

"Bu hafta sonu arka lastikler dikkat çekici şekilde aşırı ısınıyor. Onları soğutmak çok zor. Yarışta şansımızı arttırmak için stratejiyi bölmeye karar verdik."

"Araç konseptiyle ilgili herhangi bir şikayetimiz yok, sadece araçta yeterli yere basma gücü yok. Gelecek sezona gelirsek, ne zaman yeni bir araç geliştirmeye kalksanız, her zaman mümkün olan en yüksek yere basma gücü seviyesini elde etmeye çalışırsınız. Bu çok açık."