Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Yarış:
16 Saat
:
45 Dakika
:
48 Saniye
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Risk aldık ve işe yaramadı"

paylaşım
yorumlar
Binotto: "Risk aldık ve işe yaramadı"
30 Kas 2019 19:44

Mattia Binotto, sıralama turlarında piste geç çıkarak aldıklarını, fakat umdukları gibi sonuçlanmadığını söyledi.

Sıralama turlarında Ferrari pilotları son saniyelerde piste çıktılar ve trafikte Sebastian Vettel lastiklerini yeterince ısıtamadığı için son turunda derecesini geliştiremedi.

Diğer tarafta Charles Leclerc zaman turuna dahi başlayamadı. İkili yarışa ikinci çizgiden başlayacaklar.

Seans sonrası konuşan Ferrari takım patronu Binotto, pistin gelişiminden faydalanabilmek adına son saniyelerde piste çıktıklarını ancak istedikleri sonucu alamadıklarını dile getirdi.

"Rakiplerimize kıyasla tempomuzun daha düşük olduğunu ve özellikle üçüncü sektörde çok fazla şey kaybettiğimizi anladık. Son denememizde, pistin gelişiminden faydalanabilmek adına turumuzu son anda atmaya karar verdik ve sürücülerimizi garajdan son dakikalarda piste çıkardık. Bu bir riskti ve bunun farkındaydık. Piste çıktık ve sonra trafik vardı. Bizi etkiledi. Farkında olduğumuz bir riskti ve bu sefer yolunda gitmedi."

"Sıralama turlarında bunun riskli bir karar olduğunu biliyorduk ve almaya karar verdik. Ancak riskin karşılığını basit şekilde alamadık."

"Burada yavaşız ve bunun sebebi yere basma gücü eksikliği. Çünkü aracın arka kısmı frenleme esnasında yeterince stabil olmuyor. Virajlarda araç dengesi, özellikle üçüncü sektörde en iyi olmaktan çok uzak. Ek olarak lastiklerden en iyi yol tutuşu elde etmek adına ilk iki sektörde agresif şekilde zorladığınız zaman, turun son kısmında performans büyük ölçüde düşüyor."

"Bu hafta sonu arka lastikler dikkat çekici şekilde aşırı ısınıyor. Onları soğutmak çok zor. Yarışta şansımızı arttırmak için stratejiyi bölmeye karar verdik."

"Araç konseptiyle ilgili herhangi bir şikayetimiz yok, sadece araçta yeterli yere basma gücü yok. Gelecek sezona gelirsek, ne zaman yeni bir araç geliştirmeye kalksanız, her zaman mümkün olan en yüksek yere basma gücü seviyesini elde etmeye çalışırsınız. Bu çok açık."

 

Sonraki haber
Sainz, sıralama savaşını kaybettiği için üzgün değil

Önceki haber

Sainz, sıralama savaşını kaybettiği için üzgün değil

Sonraki haber

Bottas, Abu Dhabi'de hastalıkla boğuşuyormuş

Bottas, Abu Dhabi'de hastalıkla boğuşuyormuş
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
Yarış Başlangıç:
16 Saat
:
45 Dakika
:
48 Saniye
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Abu Dhabi GP: Sezonun son pole pozisyonu Hamilton'ın!

2
Formula 1

Hamilton: "13 senedir Ferrari'den ilk defa iltifat duydum"

2s
3
Formula 1

Binotto: "Risk aldık ve işe yaramadı"

39dk
4
Formula 1

Mercedes, Ferrari'nin mühendisiyle anlaştı

2s
5
Formula 1

Leclerc: "Ne olduğunu bilmiyorum"

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Bottas, Abu Dhabi'de hastalıkla boğuşuyormuş
F1

Bottas, Abu Dhabi'de hastalıkla boğuşuyormuş

Binotto: "Risk aldık ve işe yaramadı"
F1

Binotto: "Risk aldık ve işe yaramadı"

Sainz, sıralama savaşını kaybettiği için üzgün değil
F1

Sainz, sıralama savaşını kaybettiği için üzgün değil

Leclerc, şampiyonada Verstappen'i geçmek için risk alacak
F1

Leclerc, şampiyonada Verstappen'i geçmek için risk alacak

Russell, Hamilton'ın yerine Abu Dhabi testine katılacak!
F1

Russell, Hamilton'ın yerine Abu Dhabi testine katılacak!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.