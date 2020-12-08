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Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Resta, Haas'ta kendisini kanıtlama şansı bulacak"

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Binotto: "Resta, Haas'ta kendisini kanıtlama şansı bulacak"
Ekleyen:
, Editör

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Simone Resta'nın Has'a gönderilmesi kararını açıklarken, takımın mevcut yapısı hakkında konuştu.

Ferrari sürpriz şekilde takımın önemli isimlerinden Simone Resta'nın Haas'a geçeceğini açıklamıştı.

Şimdi ondan boşalan yere Enrico Cardile geçecek ve Ferrari, yapılanma süreçlerine devam edecek.

Böyle bir karar almalarının arkasındaki sebep sorulduğunda Binotto, "İleriye bakmamız gerektiği açık, çünkü gelecekte Formula 1'deki düzenlemeler değişecek, bütçeler kısıtlanacak ve ekibimizin daha verimli hale gelmesi gerekiyor. Kendi içimizde -yeniden- yapılanma yapmamız gerekiyor ve aldığımız kararlardan bir tanesi de bu."

"Simone'un Haas'ta kendisini kanıtlamak konusunda harika bir fırsata sahip olacağına inanıyorum, orada önemli bir rolü olacak, bir mühendis olarak gelişecek. Şahsen onun için çok mutluyum."

"Öte yandan, ekibimiz yeni düzenlemelere geçiş için hazırlık yapıyor, daha dinamik hareket etmek, pragmatik olmak, organizasyonun tamamında maksimum verim elde etmek için çaba göstermeliyiz."

"Şimdi her şey basit: Enrico Cardile, Simone Resta'nın yaptığı görevleri üstlenecek ve şasi gelişim sürecini koordine edecek. Geri kalan bölümlerin yapısı aynı kalacak. Örneğin, Enrico Gualtieri, güç ünitesinden sorumlu olmaya devam edecek ve Laurent Mekies, yarış ekibinin çalışmasından sorumlu olacak."

Ferrari'nin dışarıdan başka mühendisler alıp almayacağı merak ediliyor.

Bu ihtimal sorulduğunda Binotto, "Bunun hakkında konuşmak için çok erken. Zayıf yönlerimizi biliyoruz ve iş gücü açısından konuşursak, her zaman daha güçlü olmaya çalışıyoruz,. Bu yüzden kesinlikle olası adaylara yakından bakıyoruz, ancak bizim için bir öncelik değil." yanıtını verdi.

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Editör Kemal Şengül

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