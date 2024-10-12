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Formula 1

Binotto, Red Bull'un F1'deki hakimiyetinin "sonuna" geldiğine inanıyor

Audi/Sauber'in yeni operasyon direktörü Mattia Binotto, Red Bull'un F1'deki hakimiyetinin sonuna geldiğine inanıyor.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Mattia Binotto in the paddock

Mattia Binotto in the paddock

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Red Bull son iki Takımlar Şampiyonluğunu kazanmasının ardından toplam altı kez Formula 1 Takımlar Şampiyonu oldu ancak Audi/Sauber’in operasyon direktörü Mattia Binotto onlara bir uyarıda bulundu.

Milton Keynes merkezli takım, 2022'de zemin etkili araçların yeniden tanıtılmasıyla birlikte yeniden gridin en güçlü takımı olarak ortaya çıktı. Red Bull bu yeni düzenlemelerle harikalar yaratırken, rakip takımlar bu kurallara uyum sağlamakta zorlandı ve 2024'e kadar Red Bull'a yetişemediler.

Tasarım dahisi Adrian Newey, zemin etkili araçların geri dönüşünde Red Bull'u yönlendirerek büyük bir avantaj sağladı. Formula 1'de bu felsefeyle olan deneyimi, Max Verstappen'in ikinci ve üçüncü Pilotlar Şampiyonluklarını kazanmasına yardımcı oldu. Ancak Audi F1 operasyon direktörü Mattia Binotto, Red Bull'un dominasyonunun “sonuna” geldiğini düşünüyor.

Newey'nin Nisan ayından bu yana Red Bull'un F1 aracı üzerinde çalışmaması, bu sezonki üstünlüklerinin azalmasıyla aynı zamana denk geldi. McLaren şu anda Takımlar Şampiyonasında Red Bull'un 41 puan önünde ve sezonun son altı yarışını başlatacak olan Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si öncesinde lider durumda.

Audi F1 operasyon direktörü Binotto, Red Bull'un bu sezonki beyin göçünün, F1'deki hakimiyetlerinin ”sonunu” getirdiğine inanıyor. Newey'nin teknik direktörlük görevinden ayrılmasının yanı sıra Audi, Jonathan Wheatley'yi Sauber takımının başına getirdi.

Jonathan Wheatley, Team Manager, Red Bull Racing

Jonathan Wheatley, Team Manager, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

McLaren ayrıca Red Bull'un yarış stratejisi başkanı Will Courtenay'yi de sportif direktör olarak işe aldı. Bu üçlü, Red Bull'un F1'deki başlangıcından bu yana Milton Keynes'te bulunuyordu. Dolayısıyla, yükselişte olan takımlarla birlikte Binotto, bocalayan Red Bull için büyük bir gelecek görmüyor.

Binotto Corriere della Sera'ya verdiği demeçte, “Jonathan'ın gelişinden dolayı mutluyum.”

“Farklı takımlarda benzer bir yol izledik. Onun işe alınması önemli bir sinyal.”

“Eğer bize geldiyse, bunun nedeni garantileri olmasıdır."

"Red Bull'a gelince, F1'de her zaman döngülerin bir başlangıcı ve bir sonu vardır. Red Bull'un bu döngünün sonunda olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Audi/Sauber, Aston Martin ve McLaren, bu yıl Milton Keynes takımından ayrılan Wheatley, Newey ve Courtenay ile Red Bull'un en önemli üç ismini elinden aldı. Her biri 2024 sezonuna kadar bir dereceye kadar Red Bull'da kalacak, ardından 2025'te ayrılmaya başlayacak.

Sportif direktör Wheatley en geç Temmuz 2025'te Audi/Sauber'in takım müdürü olmak üzere Red Bull'dan ayrılacak. Newey ise Mart 2025'te Aston Martin'in teknik ortağı olarak göreve başlamak üzere Red Bull'dan ayrılacak. Ancak Red Bull Courtenay'i 2026 ortasına kadar takımda tutmak istiyor.

Will Courtenay, Yarış Stratejisi Başkanı, Red Bull Racing

Will Courtenay, Yarış Stratejisi Başkanı, Red Bull Racing

Fotoğraf: Getty Images / Red Bull Content Pool

Binotto, Wheatley'nin Red Bull'dan ayrılıp 2025'te Sauber'in takım müdürü olarak katılmayı kabul etmesinden ve Audi'nin İsviçreli takımı fabrika takımına dönüştürmesinden özellikle memnun olacak. Wheatley, 2005 yılında Renault'nun her iki şampiyonluğu da kazanmasına yardımcı olduktan hemen sonra enerji içeceği takımına katılmıştı.

Red Bull'da geçirdiği neredeyse yirmi yıl, Alman otomotiv devi Sauber'i şampiyonluğa oynayan bir F1 takımına dönüştürmeye çalışırken Audi için büyük fayda sağlayacak. Wheatley, bir orta sıra Formula 1 takımını baskın bir şampiyon yapmanın anahtarları ile Red Bull'un tüm sırlarını biliyor.

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