Binotto: "Red Bull'un daha hızlı olacağını düşünmüştük"

Ferrari, Bahreyn'de gerçekleştirilen yarışta özellikel Charles Leclerc'le çok iyi bir tempoya sahipti ve Monakolu pilot, zaman zaman Max Verstappen'in baskısına rağmen yarışı kazandı.

Son bölümde Red Bull pilotlarının sorun yaşamasının ardından duble yapan İtalyan takım, 2019 Singapur GP'den bu yana ilk kez kazanmış oldu.

Binotto, yarışın ardından şöyle dedi: "Bu harika bir sonuç! Duble yapmayı kimse beklemiyordu. Harika bir yarış çıkardık. Charles liderliğini korudu ve zafer için verdiği savaşı görmek güzeldi."

"Max pite girdiğinde orta lastiklerle devam ettik çünkü hesaplamalarımıza göre yarış sonunda bizi geçmesi için tur başına iki saniyeye yakın hızlı olması gerekiyordu. İki saniye de çok büyük bir zamandı."

"Charles lastiklerle çok rahattı ve durumu kontrol etmede hiçbir sorun yaşamadı. Bu yüzden liderliği elinde tutacağından emindik."

"Sonunda biraz şanslıydık. Yarışın bitimine 10 tur kala güvenlik aracı çıktığında benim için kesinlikle küçük bir kalp krizi oldu!"

Charles Leclerc, Ferrari, 1st position, celebrates victory with his team in Parc Ferme

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images