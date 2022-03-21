Binotto: "Red Bull'un daha hızlı olacağını düşünmüştük"

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Ferrari, Bahreyn'de gerçekleştirilen yarışta özellikel Charles Leclerc'le çok iyi bir tempoya sahipti ve Monakolu pilot, zaman zaman Max Verstappen'in baskısına rağmen yarışı kazandı.

Son bölümde Red Bull pilotlarının sorun yaşamasının ardından duble yapan İtalyan takım, 2019 Singapur GP'den bu yana ilk kez kazanmış oldu.

Binotto, yarışın ardından şöyle dedi: "Bu harika bir sonuç! Duble yapmayı kimse beklemiyordu. Harika bir yarış çıkardık. Charles liderliğini korudu ve zafer için verdiği savaşı görmek güzeldi."

"Max pite girdiğinde orta lastiklerle devam ettik çünkü hesaplamalarımıza göre yarış sonunda bizi geçmesi için tur başına iki saniyeye yakın hızlı olması gerekiyordu. İki saniye de çok büyük bir zamandı."

"Charles lastiklerle çok rahattı ve durumu kontrol etmede hiçbir sorun yaşamadı. Bu yüzden liderliği elinde tutacağından emindik."

"Sonunda biraz şanslıydık. Yarışın bitimine 10 tur kala güvenlik aracı çıktığında benim için kesinlikle küçük bir kalp krizi oldu!"

Charles Leclerc, Ferrari, 1st position, celebrates victory with his team in Parc Ferme Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Binotto, Red Bull ile olan farka şaşırdığını kabul etti.

"Böyle bir hız avantajımız olmasını beklemiyorduk. Red Bull sürücülerinin daha hızlı olacağını düşündük."

"Yarış boyunca fren sistemiyle ilgili bazı sorunlar yaşamış olabilirler, yani bilemiyorum."

"Kesinlikle ilk bölümde çok, çok hızlıydılar. Kullanılmış lastiklere sahiplerdi ve yeni lastiklerde Charles ile aynı hızı koruyorlardı, bu yüzden gerçekten endişelendim."

"Fakat her halükarda iyi bir yarış çıkardık ve her şeyden önemlisi hızımız istikrarlı şekilde iyiydi. Yarışı sorunsuz şekilde tamamladık."

"Son turlar çok heyecanlıydı ve baskı yüksekti. Fakat bunu unutup, görevlerinize odaklanmalısınız."

Son olarak şunları ekledi: "Sezona kesinlikle harika başladık. Fakat rakiplerimiz sorunlarını çözecek ve yakında mücadeleye geri dönecek. Bu hafta sonunun ardından başka bir piste gideceğiz ve mücadelenin yine çok çekişmeli geçeceğine eminim."

"Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız."

Charles Leclerc, Ferrari, 1st position, Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images