Honda, yeni motorla Mercedes'i yakaladı

Son haftalarda Red Bull'un nasıl bu kadar güçlü olduğu konusunda pek çok tartışma vardı. Başlangıçta arka kanadın esnekliği sayesinde düzlüklerde çok hızlı oldukları söylenmişti. Ancak Red Bull, yeni kanada geçmesine rağmen önde kalmaya devam etti ve hatta performansını daha da artırdı.

Son günlerde ise odak noktası, Honda motoru oldu. Mercedes cephesi, Honda'nın yeni motora geçtiği Fransa GP ile beraber artık daha fazla güce sahip olduğunu iddia ediyor.

Motorsport.com İtalya'ya göre Red Bull Ring'deki veriler, ikinci motora geçişle beraber RA621 H güç ünitesinin Mercedes'in değerlerini yakaladığını ortaya koyuyor.

Yeni motor sayesinde testlerde ve ilk yarış Bahreyn'de ortaya çıkan dayanıklılık sorunlarını çözen Japon şirket, güç ünitesini artık tam güçte kullanabiliyor.

İddiaya göre tüm Honda motorlu araçlar, dayanıklılık sorunları nedeniyle şimdiye kadar tam güçte yarışamıyordu.

Veriler, Bakü'de Mercedes'le Honda arasında 16 beygir güç farkı olduğunu ortaya koyuyordu. Ancak ikinci RA621H motoruna geçilmesinin ardından bu fark ortadan kalktı. Artık iki üretici benzer seviyeye geldi.

Mercedes tarafı, Honda'nın yeni motorla performans kazandığını ima ettiler ki kurallar gereği böyle bir şey yapılması mümkün değil.

Lewis Hamilton bu konuda, "Avantajlarının daha fazla güçten mi yoksa arka kanattan mı kaynaklandığını söyleyemem." derken, Toto Wolff, "Honda, Fransa'ya sadece Red Bull'a değil, AlphaTauri'ye de yeni motor getirdi. Yönetmelikler, güncellemelerin sadece dayanıklılığı artırmak için yapılabileceğini, performansı artıramayacağını ortaya koyuyor." demişti.

Ancak Ferrari patronu Mattia Binotto, GPS verilerine bakıldığında Honda'nın yeni motor sayesinde güç kazanmadığının açık olduğunu dile getirdi. Binotto'ya göre Honda, Bahreyn'in ardından güç azalttı ve yeni motorla beraber artık daha fazla tam güçte gidebiliyor.

Binotto, "GPS verilerini görebiliyoruz ve Red Bull, Bahreyn'dekiyle aynı güce sahip. Muhtemelen bunu her zaman kullanmadılar ve şimdi dayanıklılık sorunlarını çözmüş gibi görünüyorlar. Şampiyonanın başlangıcındaki değerlere geri dönmüş durumdalar." dedi.

Ferrari'nin açıklaması, mevcut durumu anlamaya yardımcı oluyor ve Red Bull'un gelişimini ortaya koyuyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images