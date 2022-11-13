Binotto: "Red Bull, stratejik avantaj için Verstappen'e orta lastikleri taktı"

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Sprint yarışında 18 pilot yumuşak lastikleri kullanırken, Red Bull'da Verstappen ve Williams'ta Nicholas Latifi orta lastiklerle yarışa başladılar.

24 turluk yarışta Verstappen'in orta lastiklerle performansı çok iyi değildi. Verstappen'in lastikleri düşünülenden erken aşınıp performans kaybederken, Red Bull pilotu aynı zamanda aracına hasar aldı ve sonuç olarak liderliğini koruyamadı.

Verstappen, Sprint'in ardından yaptığı açıklamada lastik türüne bakmaksızın aracının lastikleri çok fena yediğini söylese de Binotto tam olarak buna katılmıyor. İtalyan takım patronu, Red Bull'un bugünkü yarış için stratejik bir hamle yaptığını söyledi.

Binotto, "Max'in yarışta yeni set yumuşak lastiğe sahip olmak için orta lastiği seçtiğini düşünüyorum. İkinci antrenmanda, biz de yumuşak lastiklerin orta lastiklerden daha iyi çalıştığını fark ettik."

"Tam olarak nasıl performans sergileyeceklerini ve kimin orta lastiklerden en iyi sonucu alacağını bilmiyoruz. Yarış içerisinde ilerlerken, esas soru kimin orta lastikleri en iyi şekilde kullandığı üzerinde olacak." dedi.

F1'in hesaplamalarına göre bugünkü yarışta yumuşak ve orta lastiklerin kullanıldığı iki pit stoplu strateji uygulanabilir ancak aynı zamanda tek pit stop yapabilecek takımlar, sert ve orta lastikleri içeren bir strateji uygulayabilirler.

Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner da Sprint'te kendileri için dezavantajlı olan durumun, yarışta ekstra set yumuşak lastiğe sahip olmalarıyla avanta dönüşebileceğini söylemişti.