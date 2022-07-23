Binotto: "Red Bull düzlüklerde çok hızlı olacak"

Ferrari patronu Mattia Binotto, cumartesi günü verdiği demeçte, pazar günkü yarışı göz önüne bulundurarak, ayarlarda en doğru uzlaşmayı bulmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Binotto'ya göre bundan ötürü Red Bull'un düzlüklerde bir hız avantaj olabilir ancak bu durum lastik aşınmasını etkileyebilir.

Binotto, "Takımımız Silverstone'da ve Red Bull Ring'de arka arkaya iki zafer kazandı, bu harika ve hâlâ çok rekabetçi bir araca sahip olduğumuzu gösteriyor."

"Bunu başarmak çok önemliydi çünkü önceki birkaç yarışta da galibiyete yakındık ama kazanamadık. Rakiplerimiz üzerindeki baskıyı artırmak çok önemli fakat aynı zamanda her yarışta yeni bir mücadelenin ve yeni bir savaşın bizi beklediğini biliyoruz."

"Dünkü antrenmanda Max Verstappen yarış temposunda çok kuvvetliydi, bakalım bugün işler nasıl gidecek? Sıralama turlarından itibaren mücadelenin çok yakın geçeceği açık olsa da mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık."

"Avusturya'da Red Bull ile benzer tempodaydık ve aracımızın viraj çıkışlarında çok iyi hızlandığı için onları geçebildik. Fakat Paul Ricard'da farklı bir pist var, Red Bull burada yeni bir arka kanat kullanıyor, bu da onlara düzlüklerde yeniden hız kazandırdı. Bu yüzden düzlüklerde bizden daha hızlı olmalarını bekliyorum. Belki virajlarda bile hızlı olabilirler."

"Bu nedenle ayarlar üzerinde çalışıp, aracın sürücülerin lastikle en iyi şekilde çalışmasına izin vermesi için en iyi uzlaşmayı bulmak istiyoruz. Önümüzde uzun bir yarış var ve hava çok sıcak olacağa benziyor. Bakalım kimin yaklaşımı en iyisi olacak?" dedi.