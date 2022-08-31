Binotto, rakiplerinin mali anlamda usulsüzlük yapmasından şüpheleniyor

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Geçen yıl Formula 1'e 145 milyon dolarlık bütçe sınırı getirilmiş ve anlaşılan kurallar gereği bu sınır 2022 yılında 5 milyon dolar indirilmişti.

Maranello merkezli takım bu konuda çok titizdi ve parayı mümkün olduğunca ekonomik şekilde harcamaya çalıştılar. Bu kapsamda aracın gelişim programını değiştirdiler ve birkaç yarış arayla birkaç büyük güncelleme getirdiler. Oysa hem Mercedes hem de Red Bull düzenli olarak bazı güncellemeler getirdi ancak bunlar daha az kapsamlıydı.

Şimdi Red Bull Racing'in daha hafif bir şasiye geçmeye hazırlandığı ve bunun Ekim ayı başında Singapur Grand Prix'sinde gerçekleşebileceği tahmin ediliyor.

Ferrari patronu Mattia Binotto, takımının bütçe sınırı varken böyle pahalı bir işlem yapamayacağını söyledi ve FIA'nın mali düzenlemeleri gereken titizlikle takip edip etmediğini sorguladı.

Binotto, "Onların (Red Bull) ne yaptığını, daha hafif bir şasileri olup olmadığını bilmiyorum. Ancak bütçe sınırına uyum genel olarak her zaman soru işaretleri yaratıyor ve sezon boyunca bu soruları birden fazla kez gündeme getirdik."

"Şimdi elimizde teknik, sportif ve mali düzenlemeler var ve tüm bunlar, takımların bunları nasıl yorumladıklarına ve bunlara nasıl uyduklarına bağlı olarak sonuçları etkileyebilir."

"Federasyonun doğru noktalara odaklanmasına ve çok sıkı bir kontrole ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Aksi takdirde mali düzenlemeler, tüm tarafların çıkarları göz önünde bulundurularak adil şekilde uygulanan bir araç olmanın dışına çıkacak."

"Red Bull hakkında hüküm vermek benim için zor ancak prensip olarak Ferrari'de sezon boyunca bütçe kısıtlamaları nedeniyle daha hafif bir şasi versiyonuna veya başka bir şasiye geçemeyiz. Herhangi bir takımın bunu başarabilmesi de beni çok şaşırtır."

"Eğer birileri bunu başardıysa, bu mali kurallar konusunu yeniden açmamız gerektiği anlamına gelir. Yani yeterince adil mi? Her şey hesaba katılıyor mu? Yeterince sıkı denetleniyorlar mı? Bunların hepsi ciddi sorular."

"Yönetmelikler henüz çok yeni, bunların uygulanmasını izleyen FIA personelinin sayısı çok az ve gelecekte tüm bunları geliştirmemiz gerekiyor. Şampiyonanın sonucu teknik ve sportif değil de finansal konular belirliyorsa, bu kesinlikle kötü bir şeydir." dedi.

Red Bull takım patronu Christian Horner, takımının Belçika yarışı hafif şasiyi kullanmadığını ancak önümüzdeki yarışlardan birinde kullanmayı planladığını kabul etmişti.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images