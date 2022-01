Binotto: "Raikkonen padoktaki nadir arkadaşlarımdandı"

Kimi Raikkonen, Sauber'le başladığı, sonrasında McLaren, Ferrari ve Lotus gibi takımlarla yarışıp, Ferrari ile Alfa Romeo'ya döndüğü F1 kariyerini 2021 sonunda noktaladı.

Fin pilot, ilk ve tek şampiyonluğunu 2007 yılında Ferrari ile kazandı. Bugün bile Ferrari'nin son şampiyonu olmayı devam ediyor. Ayrıca İtalyan ekibin son takımlar şampiyonluğunda da yine Raikkonen imzası vardı.

Kariyerinin son yıllarını gridin arkasında geçiren Raikkonen, 2014-18 yılları arasında Ferrari'deki ikinci döneminde Mattia Binotto ile yakından çalışmıştı.

Speedweek'e konuşan Ferrari patronu Binotto, 42 yaşındaki Raikkonen hakkında övgü dolu sözler söyledi ve kendisini özleyeceğini belirtti.

Fin pilot şöyle dedi: "Kimi'yi epey süredir tanıyorum. Sanırım 14 yıldan fazla oldu. Her zaman harika ve çok hızlı bir pilot oldu. Bence hızın kaybetmedi, bugün bile hâlâ çok hızlı."

"Aynı zamanda harika bir adam olduğunu söyleyebilirim."

"Padokta, dostlarım arasında saydığım birkaç kişiden birisi çünkü Kimi'ye her zaman güvenebilirsiniz. Çok fazla konuşmasa da çok saygılı. Davranışlarıyla harika bir insan olduğunu gösteriyor."

"Bu yüzden tüm padok onu özleyecek. Sadece iyi bir sürücü olmasından ötürü değil, aynı zamanda harika bir insan olmasından ötürü onu özleyeceğiz."

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing, on the grid with his family

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images