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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

Binotto, rahatsızlığı nedeniyle Abu Dhabi GP'ye katılmayacak!

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Binotto, rahatsızlığı nedeniyle Abu Dhabi GP'ye katılmayacak!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, rahatsızlığı nedeniyle Abu Dhabi Grand Prix'sine gitmeme kararı aldı. COVID-19 testi negatif olan Binotto, İtalya'ya geri döndü.

Sabah, Binotto'nun Abu Dhabi'ye gelmeyeceğine dair iddialar vardı ve bu iddialar ilerleyen saatlerde resmen doğrulandı.

Normalde Binotto, Bahreyn'deki ikinci yarışta ve Abu Dhabi'de takımın başında yer alacaktı. Fakat rahatsızlığı nedeniyle 2020 sezonunun son GP'si için Abu Dhabi'ye gitmeme kararı aldı.

Şimdilik rahatsızlığının ayrıntıları bilinmiyor ancak kendisini kötü hissettiği ve Bahreyn'den Yas Marina'ya gitmek yerine doğrudan İtalya'ya gittiği açıklandı.

Takımın kaynakları, Binotto'nun COVID-19 olmadığını doğruladılar.

Binotto böylelikle bu yıl Türkiye ve Bahreyn'den sonra üçüncü kez yarışlara gelmemiş olacak. Binotto, bunun yerine takımın Maranello fabrikasında çalışacak.

Bu hafta sonu takımın başında, sportif direktör Laurent Mekies olacak.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP Biletler
Lokasyon Yas Marina Circuit
Takımlar Ferrari
Editör Franco Nugnes

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