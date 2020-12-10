Binotto, rahatsızlığı nedeniyle Abu Dhabi GP'ye katılmayacak!

Sabah, Binotto'nun Abu Dhabi'ye gelmeyeceğine dair iddialar vardı ve bu iddialar ilerleyen saatlerde resmen doğrulandı.

Normalde Binotto, Bahreyn'deki ikinci yarışta ve Abu Dhabi'de takımın başında yer alacaktı. Fakat rahatsızlığı nedeniyle 2020 sezonunun son GP'si için Abu Dhabi'ye gitmeme kararı aldı.

Şimdilik rahatsızlığının ayrıntıları bilinmiyor ancak kendisini kötü hissettiği ve Bahreyn'den Yas Marina'ya gitmek yerine doğrudan İtalya'ya gittiği açıklandı.

Takımın kaynakları, Binotto'nun COVID-19 olmadığını doğruladılar.

Binotto böylelikle bu yıl Türkiye ve Bahreyn'den sonra üçüncü kez yarışlara gelmemiş olacak. Binotto, bunun yerine takımın Maranello fabrikasında çalışacak.

Bu hafta sonu takımın başında, sportif direktör Laurent Mekies olacak.