Binotto, pole pozisyonunun ardından Ferrari'yle gurur duyuyor

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Ferrari, bugün gerçekleştirilen sıralama turlarında iyi bir performans sergiledi ve Charles Leclerc, 0.1 saniye farkla da olsa pole pozisyonunu kazandı.

Carlos Sainz'ın 3. olmasıyla İtalyan ekip, sezona güçlü bir başlangıç yapmış oldu.

Binotto, cumartesi gününün ardından şöyle dedi: "İyi bir iş yapabileceğimize emindik ve bugün bunu kanıtladık. Her iki sürücümüz de pole pozisyonu için savaştı. Bu, takımın gücünü, aracın hızını ve her gün hem pistte hem de Maranello'da çalışan insanların seviyesini gösteriyor."

"Bahreyn'de kazandığımız bu pole pozisyonu, çalışmalarımız için büyük bir ödül. İki yıl önce nerede olduğumuzu hatırladığımızda, bugün elde ettiğimiz sonuç daha da önemli hale geliyor. Her zaman böyle güçlü rakipleri yenmek için her konuda mükemmel olmanız gerektiğini söyledik. Bu sefer takım harika bir iş çıkardı."

"Her zaman en iyi sürücü kadrosuna sahip olduğumuza da inandım ve bugün buna bir kez daha ikna oldum."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Binotto, takımın ortaya koyduğu çabadan övgüyle bahsetti.

"Gerçekten çok mutluyuz. Bu pole pozisyonu bizim için kesin değildi çünkü Red Bull çok hızlıydı ve bugün bunu bir kez daha kanıtladılar."

"Fakat sürücülerimiz ve takımımız, dün gece, bugün, kısacası tüm hafta sonu boyunca yoğun çalışmalar yaptılar."

"Sonunda iyi bir sıralama turları geçirdik. Bizim için güzel bir gün ve güzel bir başlangıç noktası oldu."

"Charles güzel bir sürüş çıkardı. Bugün her şeyi bir araya getirmesi gerektiğini biliyordu ve son denemesinde her şeyini verdi."

"İlk yedide yer alan dört Ferrari motorlu araç olması, bizim için daha da olumlu bir haber çünkü güç ünitesinin geliştiğini gösteriyor."

"Bugün bir paket olarak harikaydık."

The Ferrari team celebrate Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Binotto, yarışta Red Bull'un güçlü olacağını tahmin ediyor fakat ellerinden geleni yapacaklarının altını çiziyor.

"Bugün birinci ve üçüncüyüz, fakat Red Bull sürücüleri ikinci ve dördüncü. Çok güçlüler ve yarın yarışta yine güçlü olacaklar."

"Bugün mutluyuz. Yarın sayfayı çevireceğiz çünkü durum farklı olacak."

"Her şeye rağmen geçen yıl veya iki yıl önce nerede olduğumuzu hatırlamalıyız. Bugünkü performansımız, hem buradaki ekibimiz hem de Maranello çalışanlar için büyük bir rahatlama oldu."

"Fakat biliyoruz ki yarınki yarışta pek çok zorlukla karşı karşıya olacağız. Örneğin başlangıç, ilk viraj, lastik aşınması..."

"Önümüzde uzun bir yarış var fakat sıralama turları, aracın iyi performans gösterdiğini göstermiş oldu."

Binotto son olarak pilotlarından övgüyle bahsetti.

"Carlos Sainz bugün harika bir sıralama turu geçirdi. Zayıf yönlerini geliştirdi ve Charles'a yaklaşmak için ne gerekiyorsa yaptı."

"Hatta pole pozisyonundaydı, son denemesinde daha fazlasını, belki de fazlasını yapmaya çalıştı. Sonunda birkaç küçük hata derecesini geliştirmesine izin vermedi."

"Charles ise olgunluğunu ve yeteneklerini bir kez daha gösterdi."

"Şu anda en iyi sürücü kadrosuna sahip olduğumuza inanıyoruz."

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Fotoğraf: Ferrari