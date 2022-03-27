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Binotto: "Perez'in önde olmasına değil, Verstappen'in geride kalmasına şaşırdık"

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, sıralama turlarında Sergio Perez'in önde olmasının şaşırtıcı olmadığını çünkü Red Bull'un halihazırda hızlı olduğunu söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Binotto: "Perez'in önde olmasına değil, Verstappen'in geride kalmasına şaşırdık"
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Cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarında Ferrari pilotları 2. ve 3. en iyi zamanı yaparken, pole pozisyonu Sergio Perez'e gitmişti

Charles Leclerc antrenmanları zirvede tamamladığı için, genel olarak sıralama turlarında bir Verstappen-Leclerc savaşı olacağı düşünülüyordu.

Seansın ardından konuşan Binotto, şöyle dedi: "Sergio'nun harika bir tur çıkardığına hiç şüphe yok."

"Onun çok iyi bir tempoya sahip olduğunu ikinci seansta zaten gördük. Red Bull'un çok iyi bir aracı var, bu sebeple Sergio'nun aldığı sonucun bizim için sürpriz olduğunu söyleyemem. Aksine Max Verstappen'in daha hızlı olmasını beklemiştik."

"İki sürücümüzün de pole pozisyonu için mücadele etmesine sevindim. Bahreyn'den sonra yine ilk çizgiden başlıyoruz. Bu, hızlı bir aracımız olduğunu ve sürücülerin işlerini iyi yaptığını gösteriyor. Bu konuda gayet mutluyum."

"İlginç bir yarış bizi bekliyor. Cidde'de her şey olabilir. Kırmızı bayrak çıkabilir, güvenlik aracı piste girebilir. Her halükarda konsantrasyonu korumak ve her fırsattan en iyi şekilde faydalanmak gerekiyor."

"Bakalım hangi sonuçlar mümkün olacak? Sergio'nun yarışta çok güçlü olduğunu ve pole pozisyonundan başladığını unutmamak gerekiyor Pek çok şey olabilir."

Pilotların kişisel performansına da değinen Binotto, "Bahreyn'de Carlos araçta tamamen rahat değildi ve tam potansiyelini ortaya koyamadığını biliyordu."

"Çok çalıştı, aradaki farkın nedenlerini anlamak adına telemetrilere baktı. Buraya geldiğinde direksiyon başında rahat hissetmek için her şeyi yaptı."

"Yapılan iş sonunda karşılığını verdi ve mücadeleye döndü. Bakalım yarıştaki temposu nasıl olacak? Birkaç yarış içerisinde daha da iyi bir tempoya çıkacağına eminim."

"Harika bir pilot kadromuz var. Birbirleri için çok faydalılar, bu da gelişmemize yardımcı oluyor." dedi.

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